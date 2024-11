Scheiding dreigt voor René van der Gijp en Minouche de Jong

Het huwelijk van René van der Gijp en Minouche de Jong verkeert in zwaar weer, zo meldt Privé. De twee, die in 2020 trouwden, wonen volgens de Vandaag Inside-ster al ‘anderhalf jaar’ niet meer samen. Volgens ingewijden zal de scheiding niet zonder slag of stoot verlopen.

Sommige televisiekijkers vermoedden al langer dat er iets aan de hand was met de altijd lachende Vandaag Inside-analist. Door de onthulling in Privé lijkt nu duidelijk wat er speelt. Het huwelijk van Van der Gijp en De Jong verkeert na vier jaar in zwaar weer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Van der Gijp verloor acht jaar geleden zijn grote liefde Daniëlle Sijthoff, met wie hij één zoon, Nicky, heeft. Hij vond later verrassend nieuw geluk bij Minouche de Jong, die hij al langer kende. De vonk sloeg over, waarna de twee in 2020 trouwden. Aan het strand van Noordwijk gaf Van der Gijp zijn jawoord aan De Jong.

LEES OOK: Minouche van der Gijp ontkent gerucht dat rondgaat over haar en René

Privé onthult echter dat het geluk ‘voorbij is’. “Ingewijden voorspellen een scheiding die niet zonder slag of stoot zal verlopen,” schrijft het roddelblad. De spanningen in Vandaag Inside van de afgelopen weken blijken dus niet de enige spanningen in het leven van Van der Gijp.

Appartement Van der Gijp in Scheveningen

Van der Gijp roerde zich onlangs op de huizenmarkt, wat verband lijkt te houden met de ontstane situatie. De analist verkocht zijn appartement in Scheveningen en kocht een groter appartement in de Haagse badplaats. “René had eigenlijk pas naar de kust willen vertrekken nadat er een einde was gekomen aan Vandaag Inside – niet aan zijn huwelijk,” schrijft Privé.

Reacties van René van der Gijp en Minouche de Jong

Van der Gijp reageert zelf, maar houdt zich op de vlakte. “We wonen al anderhalf jaar niet samen. Ze was net nog bij me thuis. Maar bel Minouche anders even,” zegt hij tegen het roddelblad.

LEES OOK: Vrouw van René van der Gijp deelt dringende boodschap: ‘Stop daarmee, mensen!’

Minouche de Jong reageert enigszins verrast op het belletje van Privé. “We hebben altijd ons eigen huis gehad. René en ik trekken ons regelmatig even terug. De ene keer ga ik naar mijn huis, de andere keer zit ik in Scheveningen met de hond. En soms zit René daar alleen. We hebben allemaal wel eens dat je elkaar een beetje beu bent. En ook dat je het daarna weer leuk vindt. Dat noemen ze een huwelijk, toch?” zegt ze.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside dreigt te stoppen: op deze dag vindt de laatste uitzending plaats

De toekomst van Vandaag Inside is nog altijd ongewis.