Vandaag Inside dreigt te stoppen: op deze dag vindt de laatste uitzending plaats

De toekomst van Vandaag Inside is nog ongewis. De contracten van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp bij Talpa lopen komende zomer af, maar de verstandshoudingen tussen de drie zijn er door de relletjes van de afgelopen tijd niet beter op geworden. De kans is dan ook aanwezig dat eind mei de allerlaatste uitzending van het programma plaatsvindt.

De mannen van Vandaag Inside zijn lastig te peilen, maar duidelijk is dat niet iedereen tevreden is met het programma. Derksen wil een serieuzere toon uitslaan in het programma, terwijl Genee het juist luchtig wil houden. Van der Gijp is juist toe aan een maand zonder Vandaag Inside, iets wat hij een jaar geleden al aan had gegeven. De analist vindt dat de seizoenen van de populaire talkshow wel erg lang duren en zou er graag in de maand april even tussenuit gaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Er gebeurt iets zeer opmerkelijks met Vandaag Inside: 'Dit is echt ongelooflijk'

Tevredenheid bij iedereen is er dus niet, waardoor het mogelijk is dat de stekker deze zomer uit het programma wordt getrokken. Van der Gijp liet een jaar geleden al weten dat hij er niet vanuit ging dat er een contractverlenging aan zat te komen bij Talpa. Hij gaf aan 'blij' te zijn dat zijn contract afliep. De definitieve beslissing moet genomen worden in mei: “We zitten nog tot mei volgend jaar contractueel aan Vandaag Inside vast. Op 23 mei is de laatste uitzending en dan gaan ze dus onderhandelen", vertelt journalist Aran Bade in RTL Boulevard.

Presentator Genee gaf in hetzelfde programma aan dat hij momenteel nog niet wil nadenken over de toekomst van de talkshow: “Als dat betekent dat het aan het eind van dit seizoen stopt, dan stopt het. We moeten echt gewoon gaan voelen of dat nog kan of niet. Voor ons allemaal en ook voor mezelf geldt dat hoor. Ik merk aan mezelf wel dat ik daar nu even niet over na wil denken", legt hij uit.