Johan Derksen komt plotseling met groot compliment voor Noa Lang

Johan Derksen heeft de loftrompet gestoken over het optreden van Noa Lang tijdens Feyenoord - PSV. De vleugelaanvaller van de Eindhovenaren wist een goede indruk achter te laten en heeft het vertrouwen van trainer Peter Bosz nu eindelijk terugbetaald.

PSV leek in De Kuip op weg naar een nederlaag, nadat er halverwege een 2-0 ruststand op het scorebord stond. Kort na rust deed Ivan Perisic wat terug namens de Eindhovenaren. Na 73 minuten maakte Lang de gelijkmaker en diep in de blessuretijd was de excentrieke buitenspeler ook verantwoordelijk voor de winnende treffer van de regerend landskampioen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Weghorst doet net alsof zijn hele familie is omgekomen als hij verliest'

"Ik vind wel dat die Lang nu eindelijk wat terug heeft gedaan naar zijn trainer", aldus Derksen bij Vandaag Inside. "Bosz heeft een geduld met die jongen gehad, dat is niet te geloven. Meestal kreeg hij stank voor dank. Nu, moet ik eerlijk toegeven, heeft hij hem wat terug gegeven. Hij maakte wel echt het verschil", looft hij Lang.

LEES OOK: Bas Nijhuis keihard aangepakt bij opening Vandaag Inside

Wel is er nog een puntje van kritiek vanuit Derksen voor Lang. Het boegbeeld van Vandaag Inside is namelijk van mening dat de rechtspoot een gele kaart had moeten krijgen van scheidsrechter Danny Makkelie voor het provoceren van de Feyenoord-aanhang. "Wat hij nu doet, daar zou de scheidsrechter hem een gele kaart voor moeten geven. Dat is het publiek opruien. Maar als Feyenoord thuis verliest, dan kan het Legioen heel primitief reageren."

Nijhuis heeft begrip voor beslissing Makkelie

Scheidsrechter Bas Nijhuis, maandagavond te gast bij Vandaag Inside, haalt aan dat het gebruikelijk is dat een scheidsrechter een gele kaart geeft voor dit soort situaties. "Aan de andere kant, Danny heeft in het veld een keer aangegeven: Noa, als je echt last hebt van die spreekkoren kom dan bij mij", plaatst hij een kanttekening. "Dat betekent ook dat er de hele wedstrijd zoveel naar die jongen gezongen wordt. Officieel moet je geel geven, maar ik kan mij ook wel de frustratie van zo'n jongen voorstellen. Je moet professioneel genoeg zijn om te zeggen: ik doe het niet. Maar ik snap het ook wel een klein beetje."

➡️ Meer PSV nieuws

👉 El Ahmadi: 'Met hem erbij was PSV echt wel kampioen geweest' 🔗

👉 Noa Lang onthult: 'Makkelie kwam naar me toe en zei...'🔗

👉 Enorm drukke transferzomer voor PSV: zes basisspelers dreigen te vertrekken 🔗

👉 Boscagli plots in verband gebracht met verrassende club 🔗

👉 PSV bevestigt interesse in 'beste speler van de Eredivisie' 🔗