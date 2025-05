Bas Nijhuis keihard aangepakt bij opening Vandaag Inside

Bas Nijhuis is maandag niet hartelijk ontvangen bij Vandaag Inside. De scheidsrechter werd door presentator Wilfred Genee aangekondigd als gast van het programma en werd vervolgens getrakteerd op een flink fluitconcert en wat boegeroep. Het had alles te maken met de rode kaart die Nijhuis ruim een week geleden gaf aan AZ-verdediger Wouter Goes.

Nijhuis was de scheidsrechter bij het duel tussen Go Ahead Eagles en AZ, waarbij de veelbesproken Goes, die zich tijdens de bekerfinale allerminst netjes gedroeg, ook op het veld stond. De twintigjarige centrale verdediger liet in die wedstrijd zijn voeten spreken door de 0-2 te maken. Goes maakte het duel alleen niet vol, want vlak voor tijd kreeg hij een directe rode kaart van Nijhuis voor een vrij stevige tackle op Eric Llansana.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen veegt de vloer aan met 'meest zwakke' Ajax-speler: 'Kan toch niet meer?'

Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen sprak in de uitzending van vorige week schande over de beslissing van Nijhuis. "Ik vind het eerlijk gezegd het tragische dieptepunt van de scheidsrechterscarrière van Bas Nijhuis", was hij duidelijk. "Het was een goede tackle. Ik vind dat de KNVB deze zaak moet seponeren. Die jongen is groot onrecht aangedaan. Als je hier een rode kaart voor krijgt, zou ik de spelers adviseren om nooit meer een sliding te maken."

Nijhuis aangepakt bij aankondiging in Vandaag Inside

Nijhuis was maandagavond te gast bij Vandaag Inside en werd bij de aankondiging als bargast flink uitgejoeld en uitgefloten. "Ik hoor een paar AZ-fans in die hoek", stelt Genee vervolgens, waarna de Enschedese arbiter dit bevestigt. De presentator vraagt vervolgens of Nijhuis wat heeft gekregen van de kritiek van Derksen. "Je ontkomt er bijna niet aan. Ik heb wel wat gezien, ja", reageert Nijhuis.

LEES OOK: Tafel Vandaag Inside lacht Jan van Halst uit: 'Slap gelul van omhooggevallen leeghoofd'

Nijhuis gaat in op beslissing

Op verzoek gaat Nijhuis in op zijn genomen beslissing. "Toen ik in die wedstrijd zat en die tackle kwam, dacht ik: zo, dat is best een tackle. Dat dacht ik echt. Dan komt er van de zijkant het advies voor rood", aldus de arbiter. Derksen is van mening dat Nijhuis niet naar zijn assistent had moeten luisteren. "Dan gaat er een hansworst met een vlagje 'rood, rood, rood' staan schreeuwen... hij heeft niet voor niets een vlag. Als hij wat kon, dan had hij een fluitje gekregen", is de oud-voetballer kritisch, waarna Nijhuis het opneemt voor zijn assistent. "Ze hebben mij ook heel vaak geholpen. Je doet het als team."

De scheidsrechter blijft vervolgens benadrukken dat zijn beslissing om de rode kaart te geven aan Goes niet fout was. "Misschien is het niet een rode kaart die ik normaal snel zou geven, dat ben ik met jullie eens. Maar na afloop werd er gezegd: nu moet je opstaan, zeggen dat je fout zit en dat de kaart geseponeerd moet worden. Dat kan als het ook écht radicaal fout is, maar weet je wat het is: het is wel op hoge snelheid. De één geeft in deze situatie rood, de ander niet. Dus de VAR komt daar ook niet op de lijn", besluit Nijhuis.

VIDEO - Publiek fluit Bas Nijhuis uit bij Vandaag Inside: ‘Ik hoor voor het eerst boegeroep...'

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Van der Gijp geniet van vrije avond: 'Kijk niet naar Vandaag Inside' 🔗

👉 Albert Verlinde reageert op roddelblad bij Vandaag Inside: 'Pittig' 🔗

👉 Derksen dreigt volgende gast te cancelen: 'Dit is je laatste avond' 🔗

👉 Vrouw Van der Gijp nagelt 8 mensen genadeloos aan schandpaal 🔗

👉 'Fascinerend hoe Genee de regie kwijtraakte bij Vandaag Inside' 🔗