Derksen veegt de vloer aan met 'meest zwakke' Ajax-speler: 'Kan toch niet meer?'

Johan Derksen is niet te spreken over Ajax-doelman . In de ogen van de voormalig voetballer is de 41-jarige doelman de zwakste schakel in de ploeg van trainer Francesco Farioli.

Ajax leek na een totale ineenstorting van PSV na winterstop op weg naar het kampioenschap. De Amsterdammers bouwden een voorsprong op van negen punten, maar door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (3-0) en een gelijkspel tegen Sparta (1-1), vergooiden ze acht punten van deze voorsprong. Daardoor is er nu slechts een gaatje van één punt op de achtervolgers uit Eindhoven en moeten Farioli en de zijnen de komende twee wedstrijden winnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen vernietigend voor Ajax en kraakt 'hoofdschuldige': 'Hij is gaan zwalken'

Pasveer keerde afgelopen weekend tegen NEC terug in de basis bij Ajax en moet het flink ontgelden bij Derksen. "Het meest zwakke bij Ajax vind ik die keeper die over de veertig is", zo vertelt hij bij Vandaag Inside. "Die goals waren alle drie houdbaar. Het is een aardige jongen en ik gun die jongen een lange carrière, maar hij pakt nooit een punt. Die afstandsschoten... bij een Eredivisie-keeper moet het onmogelijk zijn om ze erin te schieten. Als een zak aardappelen gaat hij naar de hoek. Dat kan toch niet meer bij Ajax"

LEES OOK: Keiharde boodschap voor Ajax na 'koudst mogelijke douche'

Pasveer wil zelf door

Pasveer zelf gaf recentelijk in gesprek met ESPN aan dat er voor hem nog twee opties zijn: zijn contract verlengen bij Ajax, of de handschoenen aan de wilgen hangen. "Zo sta ik er wel in, ik heb het hier erg naar mijn zin. Dit is een geweldige club en ik hoop dat we dit jaar de komende wedstrijden nog goed kunnen afsluiten. Daarna zie ik het wel", sprak hij.

Derksen vaker kritisch op Pasveer

Het is niet de eerste keer dat Derksen zich in Vandaag Inside negatief uitlaat over Pasveer. In december stelde de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International al dat Ajax een nieuwe doelman moest gaan zoeken. "Die oude keeper van Ajax, dat begint nu wel een beetje gênant te worden. Voordat hij in een hoek ligt… als je de wedstrijd tegen AZ kijkt, gaat hij als een zoutzak naar de hoek. Hij is 41, en dat is natuurlijk heel armoedig voor zo’n club met grote ambities", klonk het destijds.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Berghuis zwaar gefrustreerd: dit roept hij naar de grensrechter🔗

👉 Brein van Champions League-finalist 'nam Ajax niet serieus' 🔗

👉 Ajax heeft duidelijk plan met aanvoerder: nieuw contract en verhuur 🔗

👉 Nu laat ook een teamgenoot zich uit over Brian Brobbey én Wout Weghorst 🔗

👉 Ajax-icoon is boos en sluit terugkeer uit: 'Nu is het te laat' 🔗