Driessen vernietigend voor Ajax en kraakt 'hoofdschuldige': 'Hij is gaan zwalken'

Mocht Ajax geen kampioen worden van de Eredivisie, dan is dat volgens Valentijn Driessen de schuld van trainer Francesco Farioli. De chef voetbal van De Telegraaf kraakt de Italiaanse oefenmeester na het 'demasqué' van de afgelopen drie duels.

Ajax leek na een totale ineenstorting van PSV na winterstop op weg naar het kampioenschap. De Amsterdammers bouwden een voorsprong op van negen punten, maar door nederlagen tegen FC Utrecht (4-0) en NEC (3-0) en een gelijkspel tegen Sparta (1-1), vergooiden ze acht punten van deze voorsprong. Daardoor is er nu slechts een gaatje van één punt de achtervolgers uit Eindhoven.

Nog altijd hebben Farioli en de zijnen het kampioenschap in eigen hand, maar daarvoor zal er in de komende speelronden wel afgerekend moeten worden met FC Groningen en FC Twente. Mocht Ajax het kampioenschap in die wedstrijden vergooien, dan is de Italiaanse oefenmeester in de ogen van Driessen 'de hoofdschuldige' van de instorting bij Ajax.

"Dan is het voetballende vermogen wat hij aan Ajax heeft toegevoegd ontoereikend gebleken om overeind te blijven om de kampioensdruk de baas te blijven", is Driessen uiterst kritisch in zijn column voor De Telegraaf. "Want wat eraan ontbreekt bij Ajax is dat de ploeg de tegenstander domineert, de wil oplegt en van daaruit een rits kansen creëert die sowieso één of meer doelpunten oplevert om het verschil te maken. De Ajax-identiteit ontbreekt."

Ajax leek dit kalenderjaar lang ongenaakbaar, maar de afgelopen weken is er flink de klad ingekomen. "Jet lukt Farioli niet om zijn Ajacieden te laten doen wat zij altijd doen. Hou je vast aan alles waarmee je succes hebt geboekt, want dat heeft zich bewezen om dat succes te boeken", gaat Driessen verder. "Maar Farioli is na de oorwassing bij FC Utrecht en de ontsnapping aan een nederlaag tegen Sparta gaan zwalken wat heeft geresulteerd in een ongehoord echec tegen NEC."

Keuzes Farioli gekraakt door Driessen

Driessen zag dat Farioli tegen NEC enkele onbegrijpelijke ingrepen deed. Zo plaatst de chef voetbal van De Telegraaf vraagtekens bij het opstellen van Daniele Rugani, die in zijn ogen 'een nog zwakkere opbouwer is dan Josip Sutalo, terwijl er ook wordt getwijfeld aan het feit om Davy Klaassen als controleur te gebruiken en Steven Berghuis op linksbuiten te laten spelen.

Verval Ajax 'wake-up call voor directie'

Dat Farioli Ajax 'supervoorzichtig' ging spelen, past volgens Driessen niet bij Ajax. Ook het 'Calimerogedrag' over een spreekverbod over een mogelijk kampioenschap valt in slechte aarde. Ondanks het verval van de laatste weken heeft Ajax het kampioenschap nog altijd in eigen handen. "Maar los van wel of geen landstitel, Ajax’ demasqué afgelopen drie duels moeten voor directieleden Marijn Beuker en Alex Kroes een wake-up call zijn richting volgend seizoen. Het bestaat niet dat succes van Ajax structureel is als ze zo slecht blijven spelen", besluit Driessen kritisch.

