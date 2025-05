Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten

Ajax keert volgend seizoen terug in de Champions League en dat zorgt financieel voor wat meer ademruimte. Grote uitgaven worden echter niet verwacht deze zomer, ondanks het feit dat mogelijk een belangrijk aantal sterkhouders de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht zal trekken. Wat staat de Amsterdammers de komende transferwindow allemaal te wachten? FCUpdate.nl duikt er alvast in.

Op doel

Ajax-trainer Francesco Farioli beschikt op dit moment over vier keepers: Matheus, Remko Pasveer, Charlie Setford en Jay Gorter. Pasveer werd bij aanvang van dit seizoen tot verrassing van velen aangewezen als nieuwe eerste doelman. De routinier kreeg het vertrouwen van Farioli en moest leiding gaan geven aan de jonge defensie. De keuze voor Pasveer heeft uitstekend uitgepakt. Met Pasveer onder de lat straalt de achterhoede veel meer rust uit. Bovendien heeft Pasveer bewezen nog altijd een goede keeper te zijn.

Pasveer blaast in november echter 42 kaarsjes uit. Hij stond in de tweede seizoenshelft bovendien een lange tijd aan de kant met een liesblessure. De routinier is in het bezit van een aflopend contract. Hij liet eind vorig jaar in gesprek met Het Parool weten dat hij hoopt dat Ajax zijn contract verlengt. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit gaat gebeuren. Matheus zijn dienstverband bij Ajax loopt eveneens ten einde. De Braziliaan kwam begin februari op huurbasis over van Braga. Ajax heeft een optie tot koop bedongen. Matheus maakte in eerste instantie een prima indruk, maar ging in de thuiswedstrijd tegen Sparta op een cruciaal moment enorm in de fout.

© Imago

Mocht Ajax besluiten niet langer door te gaan met Pasveer en/of Matheus, dan kan niet worden uitgesloten dat de club meer dan één nieuwe doelman wil aantrekken. Gorter neemt dit seizoen genoegen met een rol als derde keeper, maar hij zal toch ook een keer zijn minuten willen gaan maken. Bovendien heeft hij een contract tot medio 2026, waardoor Ajax in de zomer al een knoop over hem zal moeten doorhakken.

In de achterhoede

Ajax zal ook voor de laatste linie enkele lastige knopen moeten doorhakken. De club nam begin dit kalenderjaar afscheid van Devyne Rensch. Het kind van de club vertrok naar AS Roma, waardoor Ajax zich genoodzaakt zag om een nieuwe rechtsback aan te trekken. De Amsterdammers haalden Youri Regeer weliswaar terug naar de hoofdstad, maar Farioli ziet in hem meer een middenvelder. Regeer liep bovendien een zware blessure op, waardoor Ajax in de persoon van Lucas Rosa tóch nog een ‘echte’ rechtsback haalde. Met Anton Gaaei en Rosa heeft Farioli twee rechtsbacks tot zijn beschikking, maar acht Ajax deze invulling goed genoeg voor de Champions League?

Het valt dus niet uit te sluiten dat Ajax in de zomer opnieuw op zoek gaat naar een rechtsback. De komst van een centrale verdediger zou sowieso op de prioriteitenlijst moeten staan. Farioli heeft er met Josip Sutalo, Youri Baas, Ahmetcan Kaplan, Daniele Rugani en Dies Janse momenteel vijf tot zijn beschikking. Sutalo en Baas zijn onomstreden. Rugani fungeert als back-up van de twee, maar wordt gehuurd van Juventus. Het is nog niet bekend of Ajax langer door wil met de Italiaan. Mocht dat niet gaan gebeuren, dan heeft Ajax sowieso een back-up voor Sutalo nodig. Of Kaplan blijft, is ook nog maar de vraag. De Turk heeft zich onder Farioli niet in de basis kunnen spelen en werd in de winter al gelinkt aan een terugkeer naar zijn thuisland.

© Imago

Op de linksbackpositie staat veel te gebeuren. Ajax houdt rekening met een vertrek van Jorrel Hato, die zich stormachtig heeft ontwikkeld en daarmee in de kijker heeft gespeeld. Volgens De Telegraaf heeft Ajax de mogelijke vervanger van Hato al op het oog: Román Vega (21) van AA Argentinios Juniors. Maar zelfs als Hato blijft, lijkt de komst van een nieuwe linksback geen overbodige luxe, al kan Baas natuurlijk ook goed uit de voeten op die positie en loopt Owen Wijndal er ook nog rond. Laatstgenoemde heeft de hoge verwachtingen sinds zijn komst in 2022 echter geen moment kunnen waarmaken.

Ajax ziet mogelijk twee verdedigers terugkeren van hun uitleenperiode. Jakov Medic en Borna Sosa worden dit seizoen verhuurd aan respectievelijk VfL Bochum en Torino. Beide clubs hebben een optie tot koop bedongen. Medic beleeft als basisspeler een goed seizoen in Duitsland en lijkt in aanmerking te komen voor een definitieve transfer. Sosa komt er in Italië nauwelijks aan te pas. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2028.

Op het middenveld

Het middenveld van Ajax zou er na de zomer heel anders uit kunnen zien. Jordan Henderson en Kenneth Taylor zijn dit seizoen sterkhouders, maar lijken beiden bezig aan hun laatste maanden in Amsterdamse dienst. Henderson kon in januari nog naar AS Monaco en stond naar verluidt niet onwelwillend tegenover een nieuw avontuur, maar de aanvoerder bleef Ajax trouw. “Wel is er afgesproken om richting de zomer te evalueren over de toekomst. Over de sportieve waarde van Henderson bestaat geen enkele twijfel, maar hij wordt in juni 35 en Ajax moet de verhoudingen in het salarishuis toch zien te herstellen”, zo schreef Voetbal International in februari.

© Imago

Taylor heeft zich dit seizoen geweldig ontwikkeld en kan rekenen op interesse uit het buitenland. Zijn zaakwaarnemer bevestigde een paar maanden geleden al dat hij bezig is aan zijn laatste jaar in Amsterdam. Dat geldt mogelijk ook voor Branco van den Boomen. De 29-jarige aanwinst van Sven Mislintat heeft ook onder Farioli geen basisplaats kunnen afdwingen. Niet voor niets haalde Ajax in september Davy Klaassen terug naar Amsterdam. Hij tekende een contract voor één jaar. Het is nog niet duidelijk of Ajax langer met hem door wil. Mike Verweij meldde in maart dat Ajax met Klaassen om de tafel zou gaan zodra de club zeker is van Champions League-voetbal.

Met Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim, Regeer en ook Steven Berghuis die op het middenveld uit de voeten kan, heeft Farioli nog voldoende opties. Een vervanger van Taylor aantrekken zal desondanks op de prioriteitenlijst staan. Luciano Valente wordt hier en daar genoemd, maar het moet nog blijken of Ajax inderdaad werk gaat maken van de smaakmaker van FC Groningen. Christian Eriksen wordt ook dit jaar in verband gebracht met een terugkeer. “Hij is een van de spelers die in het verleden fantastisch heeft gepresteerd met ons en waar we aan denken”, zo zei directeur voetbalzaken Marijn Beuker in maart in Goedemorgen Eredivisie.

Een vervanger van Henderson zal eveneens besproken worden in Amsterdam. Ajax heeft Sivert Mannsverk nog onder contract staan, maar omdat hij wordt verhuurd aan Cardiff City, lijkt hij daarvoor niet in aanmerking te komen. “Mogelijk komt Pablo Rosario daarvoor in beeld. Het contract van de 28-jarige Amsterdammer bij OGC Nice loopt namelijk af. Hij werkte in Zuid-Frankrijk eerder al succesvol samen met Farioli en stond afgelopen zomer ook al op de lijstjes van Ajax”, zo schreef VI.

Kristian Hlynsson keert na dit seizoen terug van zijn uitleenperiode bij Sparta, maar lijkt in de zomer definitief op zoek te mogen gaan naar een nieuwe werkgever.

In de voorhoede

Van alle linies lijkt de voorhoede in de zomer de minste mutaties te ondergaan. Ajax heeft de rechtsbuitenpositie goed bezet met Bertrand Traoré en Berghuis, die nog niet zo lang geleden zijn contract heeft verlengd. Op links heeft Farioli de keuze uit Mika Godts en Oliver Edvardsen. Ajax wordt desondanks nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer van Dusan Tadic. De Serviër is bij Fenerbahçe in het bezit van een aflopend contract en zou zelfs al overeenstemming hebben bereikt over een rentree in de Johan Cruijff ArenA.

Het valt te bezien of Ajax ondanks de ruime bezetting noodzaak voelt om een vleugelspeler - Tadic bijvoorbeeld - aan te trekken. In de punt van de aanval lijkt sowieso wat te gaan gebeuren. Brian Brobbey kon in januari al verkassen naar West Ham United. Volgens Verweij is er afgesproken dat beide partijen streven naar een zomers vertrek van de Amsterdammer, die dit seizoen nauwelijks uit de verf komt.

Met Wout Weghorst heeft Ajax, op papier, al een vervanger van Brobbey in huis. Farioli gebruikt de Oranje-international echter vooral als pinchhitter. Het is de vraag of Weghorst vrede zal hebben met nóg een seizoen in die rol. Farioli posteerde ook Christian Rasmussen en Don-Angelo Konadu al in de spits, maar zij komen (vooralsnog) tekort voor het eerste elftal. Dat geldt ook voor Julian Rijkhoff, die zelfs helemaal geen speeltijd krijgt van Farioli.

© Imago

Chuba Akpom en Carlos Forbs keren na dit seizoen normaal gesproken terug van hun uitleenperiode. Akpom verkaste eerder dit jaar naar LOSC Lille, nadat hij in de maanden ervoor een nuttige speler was gebleken voor Farioli. Akpom kwam op alle posities in de aanval in actie, maar was geen basisspeler. Forbs vertrok in augustus op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers. Ajax onderzocht in januari, in de wanhopige zoektocht naar een concurrent van Godts, de optie om Forbs eerder terug te halen. De Portugees komt er totaal niet aan te pas in Engeland. Bij Ajax heeft hij nog een contract tot de zomer van 2028. Dat geldt ook voor Akpom.

