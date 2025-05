Ajax heeft opvolger Hato op het oog en voert gesprekken met management

moet bij Ajax de opvolger worden van . Dat meldt Mike Verweij van De Telegraaf. Volgens de clubwatcher heeft de Amsterdamse club al oriënterend gesproken met het management van de 21-jarige Argentijnse linksback.

Hato was vorig seizoen een van de weinige lichtpuntjes in het dramatische jaar van Ajax. Dit seizoen zet de jonge verdediger zijn ontwikkeling door, al is het op een andere positie. Trainer Francesco Farioli ziet in Hato een linksback en die positie vult hij prima in. Niet voor niets dat er dan ook flink wat belangstelling vanuit de Premier League is voor de jonge verdediger. Onder meer Chelsea, Arsenal en Liverpool zouden wel oren hebben naar de zesvoudig Oranje-international. Ajax zou zelfs al gesprekken hebben gevoerd met The Blues over een eventuele transfer van Hato.

In de zoektocht naar een opvolger van Hato zit Ajax in ieder geval niet stil. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Vega, die speelt voor de Argentijnse club AA Argentinos Juniors. Via een tussenpersoon heeft Ajax inmiddels geïnformeerd naar wat de jeugdinternational van Argentinië, die nog een contract heeft tot 1 januari 2027, moet kosten. Volgens bronnen zou de transfersom 'tussen de vier en zes miljoen euro liggen'. Wel komt Ajax pas in actie bij een vertrek van Hato.

De Telegraaf schrijft dat Vega in Argentinië wordt gezien als groot talent. Bovendien wordt de 21-jarige linkspoot vergeleken met oud-Ajacied Nicolás Tagliafico. De inmiddels 32-jarige Argentijn speelde van januari 2018 tot medio 2022 169 wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers en ontpopte zich in de Johan Cruijff ArenA tot een absolute publiekslieveling. Vega speelde dit seizoen dertien officiële wedstrijden voor AA Argentinos Juniors en was daarin goed voor een doelpunt en twee assists.

