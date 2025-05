Ajax en Feyenoord gaan strijd aan om 'imposant' talent van Crystal Palace

Ajax en Feyenoord gaan met elkaar de strijd aan in de jacht op de handtekening van Crystal Palace-talent . Beide topclubs uit de Eredivisie hopen de achttienjarige middenvelder definitief over te kunnen nemen van The Eagles, meldt transferexpert Fabrizio Romano.

Mustapha is een achttienjarige middenvelder, die al op jonge leeftijd wist door te stromen naar het beloftenteam van Crystal Palace. Daar laat hij dit seizoen een uitstekende indruk achter met elf doelpunten en zes assists. Zo was hij afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Chelsea goed voor twee doelpunten en één assist.

Met zijn goede prestaties heeft de tweevoudig international van Sierra Leone de interesse van meerdere clubs gewekt. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat Mustapha komende zomer, al dan niet tijdelijk, vertrekt uit Londen. De aanvallende middenvelder heeft al meer dan drie huurvoorstellen ontvangen, terwijl onder meer Ajax en Feyenoord hem definitief hopen over te nemen.

Op de website van Crystal Palace wordt Mustapha omschreven als 'een aanvallende middenvelder met een imposante fysieke aanwezigheid'. "Een jonge middenvelder die al op negenjarige leeftijd bij de club terechtkwam. Mustapha is sterk in aanvallend opzicht, maar net zo bedreven in zijn verdedigende taken", klinkt het. Mustapha zette op 31 januari vorig jaar zijn krabbel onder zijn eerste profcontract bij Crystal Palace. Het is niet bekend hoelang hij nog vastligt bij de club uit de Premier League.

