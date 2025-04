Dit is waarom Ajax juicht voor Feyenoord in strijd om plek twee

Ajax lijkt dit seizoen de landstitel te gaan pakken in de Eredivisie. Toch is het voor de Amsterdammers ook interessant wie er tweede wordt. Mocht aartsrivaal Feyenoord PSV nog passeren op de ranglijst, levert dat Ajax zo'n anderhalf miljoen euro op, zo schrijft Voetbal International.

In de Eredivisie gaat Ajax al enkele maanden aan kop. De Amsterdammers lijken hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2021/22. Concurrent PSV staat zeven punten achter, maar heeft wel een wedstrijd tegoed. Door de implosie van de Eindhovenaren is plek twee weer in zicht voor Feyenoord, dat vijf punten minder heeft en nog een thuiswedstrijd tegen de ploeg van Peter Bosz speelt. Niet alleen de Rotterdammers zullen hopen dat ze PSV nog inhalen op de ranglijst om zo Champions League-voetbal te veroveren; ook voor Ajax is een tweede plek voor Feyenoord gunstig. Dat heeft alles te maken met de verdeling van tv-gelden, zo zocht VI uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verspeelt Ajax de landstitel nog? Driessen ziet één 'bananenschil' in resterend programma

De verdeling van tv-gelden is in Nederland gebaseerd op de afgelopen tien seizoenen. Op basis van de eindklassering wordt er een puntentotaal toegekend aan iedere club: achttien punten voor de kampioen, zeventien voor de nummer twee, enzovoort. Hierbij is het zo dat recentere seizoenen zwaarder meetellen. Zo zal het huidige seizoen tien keer wegen, terwijl het eerste seizoen dat meetelt een weging van één heeft. Op die manier worden recente prestaties beloond ten opzichte van successen uit het verleden.

LEES OOK: ‘Feyenoord verwacht zeer snel miljoenenbod op Milambo’

Ajax juicht voor Feyenoord

Op dit moment is de koppositie in het tv-klassement in handen van PSV. Mochten de Eindhovenaren tweede worden, komen ze op een puntentotaal van 936 uit, vier meer dan Ajax. Feyenoord vormt met 894 punten geen bedreiging meer voor de concurrenten en staat ook op deze ranglijst derde. Mocht Feyenoord in de Eredivisie nog over PSV heen gaan, komt het totaal van de Eindhovenaren tien punten lager te liggen: onder Ajax dus. Voor PSV betekent dit dus niet alleen het verliezen van directe deelname aan de Champions League, maar ook minder tv-gelden. De koploper van de tv-ranglijst krijgt een bedrag van 14,36 miljoen euro uitgekeerd, terwijl de nummer twee 12,88 miljoen euro ontvangt. Weet Feyenoord nog tweede te worden in de Eredivisie, kan Ajax dus een extra bedrag van bijna anderhalf miljoen euro aan tv-gelden bijschrijven.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗

👉 Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor 🔗