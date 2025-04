Verspeelt Ajax de landstitel nog? Driessen ziet één 'bananenschil' in resterend programma

Valentijn Driessen gaat er nog steeds vanuit dat Ajax dit seizoen landskampioen wordt. De ploeg van Francesco Farioli zag de voorsprong op nummer twee PSV de afgelopen weken slinken van negen naar vier verliespunten, maar kijkend naar het resterende programma van de Amsterdammers ziet de Telegraaf-journalist Ajax hoogstens nog één keer in de problemen komen.

Ajax hield afgelopen zondag ternauwernood een punt over aan het thuisduel met Sparta Rotterdam. Nadat de Amsterdammers in de slotfase meermaals het houtwerk achter Sparta-keeper Nick Olij hadden geteisterd zette Mohamed Nassoh de ploeg van voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn diep in blessuretijd uit een indirecte vrije trap op 0-1. Invaller Youri Regeer tekende twee minuten later echter voor de gelijkmaker, waardoor een nieuwe nederlaag na de zeperd bij FC Utrecht (4-0) Ajax bespaard bleef.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen onthult gigantisch bedrag dat Ajax voor Brobbey had kunnen krijgen

In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside nemen Driessen, scheidsrechter Bas Nijhuis en presentator Wilfred Genee de ontknoping in de titelstrijd onder de loep. "Ja, Farioli wordt wel kampioen", stelt Driessen. Ajax speelt over twee weken (zondag 11 mei) thuis tegen NEC, gaat drie dagen later op bezoek bij FC Groningen (woensdag 14 mei) en sluit het seizoen op zondag 18 mei af met een thuisduel tegen FC Twente. "FC Groningen is misschien een bananenschil", denkt Driessen. "Maar NEC wint helemaal niks meer en FC Twente weet ook helemaal niet meer wat punten pakken is", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.

LEES OOK: Het resterende programma van Ajax en PSV in de Eredivisie

'PSV moet zich rot schamen'

Bovendien verwacht Driessen dat aartsrivaal Feyenoord Ajax de helpende hand toe zal steken door op 11 mei in De Kuip te winnen van PSV. Over de Eindhovenaren wil hij nog wel wat kwijt: "PSV moet zich natuurlijk rot schamen, als je ziet hoe zij voetballen bij FC Twente (1-3 winst, red.), gewoon écht uitstekend. Die hebben gewoon in tien weken alles vergooid", verwijst de journalist naar de matige serie die de regerend landskampioen na de winterstop neerzette. Driessen vraagt zich af of trainer Peter Bosz 'de wind er wel goed onder heeft gehad': "Ismael Saibari die vaak te laat is en nu Malik Tillman ook. En onze vriend Noa Lang die graag een hele cameraploeg in de kleedkamer wil omdat hij bezig is met een documentaire op YouTube. En een beetje ruzie maakt met het publiek en plaatjes opneemt", somt Driessen op.

VIDEO - In de Wandelgangen met Wilfred Genee, Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Mohammed Nouri emotioneel: 'Ik heb Abdelhak nooit zo blij gezien, ongelooflijk' 🔗

👉 Di Marzio: Farioli heeft één grote droom bij Ajax 🔗

👉 Brian Laudrup voorspelt spectaculaire Ajax-transfer 🔗

👉 Familie Huntelaar ‘ontplofte’ tijdens gesprek met Feyenoord 🔗

👉 Ex-sterspeler van Ajax haast onherkenbaar geworden: 'Niet normaal!' 🔗