Ajax morst punten bij weerzien met Steijn na bizarre flater Matheus

Ajax heeft opnieuw averij opgelopen in de titelstrijd. Na de 4-0 nederlaag op bezoek bij FC Utrecht werd er zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen Sparta Rotterdam. Na een bizarre flater van doelman Matheus kwam de ploeg van Francesco Farioli in de blessuretijd op een 0-1 achterstand. Invaller Youri Regeer maakte kort daarna gelijk en voorkwam een nieuwe nederlaag.

Ajax kon vanmiddag weer een stap zetten richting de titel. Het Sparta Rotterdam van oud Ajax-trainer Maurice Steijn kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena en was van plan het Amsterdamse feestje te verpesten. Ajax had vorige week met 4-0 verloren van FC Utrecht en een nieuwe nederlaag zou betekenen dat de titelstrijd weer spannend wordt.

Artikel gaat verder onder video

Ajax had in het begin van de eerste helft een licht overwicht, maar grote kansen wisten ze niet te creëren. Na een half uur spelen kwam Sparta steeds beter in de wedstrijd en hadden ze verdiend om met een voorsprong de rust in te gaan. De beste man bij Ajax was keeper Matheus die meerdere keren voorkwam dat Sparta op voorsprong kwam. Sparta kreeg namelijk drie open kansen, maar verzuimde om te profiteren. Eerst was het Mitchel van Bergen die van dichtbij op het been van de goalie schoot. Hierna ging Shunsuke Mito tweemaal in vrijheid op Matheus af. Zijn eerste poging ging naast en de tweede kans schoot hij recht op Matheus.

In de tweede helft kwam Ajax sterker voor de dag en met het inbrengen van Wout Weghorst zorgde het voor meer gevaar. Zo ging Weghorst om de doelman heen en legde hij de bal terug, maar telkens stond er een Spartaan in de weg om het schot te blokken. Twintig minuten voor tijd was Weghorst heel dichtbij een treffer toen hij de bal van dichtbij tegen de lat kopte. De grootste kans was voor Kenneth Taylor die oog in oog stond met Nick Olij. Hij wist Olij te verslaan met een schuiver, alleen zag hij zijn poging op de paal eindigen.

In de blessuretijd moest Olij lossen op een schot van Weghorst en Regeer raakte in de rebound de lat. Een minuut later kopte Weghorst een corner alweer op het aluminium. Sparta kwam er nauwelijks meer uit, maar kreeg vlak voor tijd een indirecte vrije trap in de zestien nadat Matheus een terugspeelbal in zijn handen pakte. De vrije trap werd in de verre hoek verzilvert door Mohamed Nassoh waardoor Sparta de leiding pakte. Ajax wist de meubelen te redden en pakte een extreem belangrijk punt. De bal viel voor de voeten van Youri Regeer en die schoot de bal hard in de verre hoek. Dit punt kan voor Ajax nog wel eens cruciaal blijken in de titelstrijd.

Door het gelijke spel ziet Ajax concurrent PSV naderen tot vier punten. Voor het kampioenschap moet Ajax nog twee van de drie duels winnen, mits PSV al zijn wedstrijden wint. Sparta pakt een knap punt en doet nog volop mee in de strijd voor de play-offs voor Europees voetbal.