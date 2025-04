Driessen onthult gigantisch bedrag dat Ajax voor Brobbey had kunnen krijgen

van Ajax speelde zich vorig seizoen in de kijker van veel (top)clubs, maar dit seizoen houden zijn prestaties niet over. De transferwaarde van de bonkige spits is ook sterk gedaald. Valentijn Driessen weet hoeveel Erik ten Hag vorig jaar overhad om Brobbey naar Manchester United te halen, een bedrag dat The Red Devils nu niet meer zullen bieden.

Bij Vandaag Inisde komt de discussie Brobbey - Weghorst maandagavond op gang. Johan Derksen begrijpt niks van de keuzes van trainer Francesco Farioli. "Hoe is het mogelijk dat die Italiaan steeds die man (Brobbey, red.) opstelt. We moeten toch tot de conclusie komen: een spits die niet scoort, die kan het niveau niet aan en moet je niet opstellen. Die domme kracht van een Weghorst heeft veel meer rendement."

Artikel gaat verder onder video

Driessen verwacht dat er mogelijk bijgeloof in het spel zit, 'omdat Italianen vaak zo zijn'. Derksen denkt dat Brobbey in de basis blijft staan vanwege een andere reden. "Mogelijk heeft hij (Farioli, red.) de opdracht gekregen dat hij zijn transferwaarde moet behouden." Dat werkt echter averechts, stelt Driessen dan, die met een onthulling komt. "Vorig jaar wilde Ten Hag nog 35, 40 miljoen voor hem betalen. Nu betalen ze nog geen 10 miljoen."

LEES OOK: Van Basten vindt Weghorst niet onderdoen voor absolute wereldster: ‘Nu praat je onzin’

Ten Hag was met Manchester United hard op zoek naar een spits, uiteindelijk werd er gekozen voor Joshua Zirkzee. Nu lopen er met Rasmus Hojlund en Zirkzee twee spitsen op Old Trafford rond, die beiden niet voldoen. Derksen vervolgt: "Brobbey raak je nooit meer kwijt. Ze hadden hem ook nooit terug moeten halen uit Duitsland." René van der Gijp sluit af met een pijnlijke opmerking: "Zelfs Henk Veerman had er meer gemaakt dan Brobbey, honderd procent." De nummer 9 van FC Volendam staat na maandagavond op 26 Keuken Kampioen Divisie-doelpunten.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax 🔗

👉 Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!' 🔗

👉 Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter' 🔗

👉 'Ajacied' juicht in gezicht van Wouter Goes, Ajax-fans smullen 🔗

👉 Dit is Jade Anna, de vriendin van voetballer Kenneth Taylor 🔗