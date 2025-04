Van der Gijp schrikt van Ajax-speler in Utrecht: 'Jeminee!'

René van der Gijp heeft genoten van de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax (4-0) van zondagmiddag. Wel schrok de Vandaag Inside-analist van , die geen al te gelukkige middag kende.

Van der Gijp zag op Eerste Paasdag een ‘leuk potje’. “Utrecht vocht voor iedere meter. Dat was leuk om naar te kijken. Ajax was zeker beter tot aan het doelpunt van Utrecht, maar je ziet dat Kaplan en Sutalo een probleem hebben op het moment dat ze ruimte om zich heen krijgen. Ze kunnen beter gewoon terugzakken, want ze speelden in het eerste halfuur eigenlijk weer ‘on-Ajax’”, doelt Van der Gijp op het goede veldspel. “Ze hadden een paar kansjes, speelden de bal goed rond… Maar ze moeten dan compact blijven.”

De voormalig buitenspeler licht één moment uit. “Wat mij tegenviel was die sprint met Van der Hoorn. Ik dacht toen: jeminee! Dat had sneller gekund.” Van der Gijp doelt op een sprintduel in de 58ste minuut, bij een 2-0 stand. Brobbey werd weggestuurd met een steekpass en leek een vrije doortocht te hebben, maar werd toch nog bijgebeend door Van der Hoorn, die de bal wegwerkte. Derksen stelt: “Ik kan niet tot een andere conclusie komen dat het een heel beperkte spits is.”

Johan Derksen vergist zich in programma Ajax

Door de nederlaag kan PSV de achterstand verkleinen tot zes punten. Kan de titel nog in gevaar komen voor Ajax? Johan Derksen sluit het niet uit. “Ze moeten nog tegen Twente en Feyenoord geloof ik, of PSV… Dus dan kan het nog misgaan”, zegt Derksen. Ajax moet inderdaad nog tegen FC Twente spelen, maar niet tegen Feyenoord of PSV. De analist denkt verder dat de wedstrijd tegen Twente in Enschede plaatsvindt, maar die is in Amsterdam. “Als ze kampioen worden, is het de kampioen van de middelmaat. Die Italiaan (Francesco Farioli, red.) heeft het goed gedaan. Dat wil zeggen: hij heeft ze fit gemaakt en ze hebben een goede instelling. Echt grote voetballers kan ik niet ontdekken. Ze hebben het helemaal aan PSV te danken.”

Van der Gijp denkt dat het voor Ajax zaak is om de boel achterin beter dicht te timmeren, zoals eerder dit seizoen juist goed lukte. “Als Ajax heel compact naar achteren loopt, kan er niet veel gebeuren. Dan krijgen ze nooit vier goals tegen. Maar nu werd het veld lang en moesten de twee stoppers met meters in hun rug voetballen. Dan gaat het mis. Maar Ajax wordt honderd procent kampioen, kom op. Dat kan toch niet meer misgaan.”

Vind je Brian Brobbey ook een 'heel beperkte spits'? Laden... 85.1% Ja 14.9% Nee 47 stemmen

