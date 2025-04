'Rare jongen' René van der Gijp shockeert: 'Met de ambulance naar huis gebracht'

Van René van der Gijp is bekend dat hij van een drankje houdt. De oud-voetballer heeft bij Vandaag Inside steevast een glas wijn op tafel, terwijl hij ook in zijn persoonlijke leven geregeld drinkt. In de podcast KieftJansenEgmondGijp vertelt Van der Gijp dat hij in het verleden ‘zeven of acht uur’ achter elkaar dronk, toen hij met schrijver Michel van Egmond werkte aan zijn biografie.

Het boek Gijp kwam uit in 2012, nadat Van der Gijp in 2011 een jaar lang werd gevolgd door Van Egmond. “Wij gingen altijd ’s middags lunchen bij de Harbour Club.Ik moest vier uur lang over mezelf praten. Als je dat een paar keer doet, kom je er na een paar sessies achter dat je eigenlijk een hele rare jongen bent, met hele rare ideeën en rare streken”, zegt Van der Gijp over zichzelf. “In het laatste uur nam ik een biertje of een wijntje. Tegen 18.00 uur ging ik aan een ander tafeltje zitten. Dan ging hij (Van Egmond, red.) weg.”

Artikel gaat verder onder video

Van Egmond grapt in de podcast: “Dan belde ik een ambulance voor René.” Van der Gijp reageert lachend: “Ja, meestal werd ik dan met een ambulance naar huis gebracht. Dan had ik zeven of acht uur gedronken.”

Van Egmond vertelt dat het buitengewoon succesvolle boek wat voeten in de aarde had. “In het begin was het inderdaad zoeken naar wat we aan het doen waren. Toch kan ik me een paar heel mooie momenten herinneren.”

➡️ Meer nieuws over René van der Gijp

👉 René van der Gijp onthult zijn favoriete Vandaag Inside-gast, die als enige werd uitgenodigd voor zijn verjaardag. 🔗

👉 Francesco Farioli is van mening dat hij in Nederland te weinig waardering krijgt, zo stelt René van der Gijp. 🔗

👉 René van der Gijp heeft onlangs videomateriaal opgenomen voor een documentaire over Louis van Gaal. De beelden bevielen de adviseur van Ajax echter niet. 🔗

👉 Een opvallende onthulling van René van der Gijp over Pep Guardiola. "Zo gek is hij op dit moment." 🔗

👉 Tina Nijkamp neemt het in haar column voor De Telegraaf op voor René van der Gijp. 🔗