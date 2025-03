Bijval voor Van der Gijp: ‘De woorden van René maken duidelijk waarom Vandaag inside zo’n grote kijkcijferhit is’

Tina Nijkamp neemt het in haar column Tina bekijkt het! voor De Telegraaf op voor René van der Gijp. Het vaste Vandaag Inside-gezicht kreeg kritiek van Jack van Gelder omdat hij zich totaal geen zorgen maakt over een mogelijke Derde Wereldoorlog. Bovendien beweerde Van Gelder dat de houding van Van der Gijp te wijten was aan de antidepressiva die hij zou slikken.

Van der Gijp deed stof opwaaien dankzij hetgeen hij tijdens de vrijdaguitzending van Vandaag Indside zei over de groeiende onrust in de wereld. “Al die bangmakerij over de Derde Wereldoorlog, laten we daar nou eens lekker mee stoppen, joh. Geniet nou lekker van het weer, maak je nou eens niet zo druk”, betoogde Gijp.

Twee dagen later, in De Oranjezondag, toonde presentatrice Hélène Hendriks het VI-fragment, waarna ze aan Van Gelder vroeg of hij de woorden van Van der Gijp 'wijs' vindt. "Ik haal mijn schouders op", was de eerste reactie van Van Gelder. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit."

Van der Gijp reageerde zelf al op het voorval, door te stellen dat Van Gelder ‘geen humor’ heeft. Nijkamp schaart zich in haar laatste column achter de VI-analist: “Het waren memorabele woorden van René van der Gijp.” De kijkcijferexpert is het oneens met Van Gelder en noemt de uitspraken van Van der Gijp ‘verfrissend’. Ook Nijkamp is namelijk klaar met de negatieve stemming over de situatie in de wereld: “Ik word inmiddels ook knettergek van die constant dreigende gesprekken aan alle talkshowtafels.”

'Waarom Vandaag Inside zo'n grote kijkcijferhit is'

Nijkamp verbindt de uitspraken van Gijp aan het succes van ‘zijn’ tv-programma: “De woorden van René maakten voor mij daarom ook wederom duidelijk waarom Vandaag inside zo’n grote kijkcijferhit is. Hij verwoordde wat heel veel mensen in Nederland eigenlijk denken.”

