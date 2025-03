René van der Gijp slaat in twee zinnen keihard terug naar Jack van Gelder

René van der Gijp slaat in gesprek met De Telegraaf keihard terug naar Jack van Gelder. De analist van Vandaag Inside stelt dat Van Gelder geen humor heeft. In De Oranjezondag haalde Van Gelder stevig uit naar Van der Gijp, die de bangmakerij over een eventuele Derde Wereldoorlog hekelde.

De tweede ambtstermijn van Donald Trump als president van de Verenigde Staten lijkt een katalysator voor groeiende onrust in de wereld, met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als belangrijkste splijtzwam. Van der Gijp maakt zich echter geen zorgen, zo bleek in de vrijdaguitzending van Vandaag Inside: "Al die bangmakerij over de Derde Wereldoorlog, laten we daar nou eens lekker mee stoppen, joh. Geniet nou lekker van het weer, maak je nou eens niet zo druk", sprak de oud-voetballer onder meer.

In De Oranjezondag toonde Hélène Hendriks het VI-fragment, waarna ze aan Van Gelder vroeg of hij de woorden van Van der Gijp 'wijs' vindt. "Ik haal mijn schouders op", was de eerste reactie van Van Gelder. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit."

Hendriks leek geschrokken van de reactie van Van Gelder en greep direct in. "Nu suggereer je iets", zegt de presentatrice. "Ik heb weleens van hem gelezen dat hij aan de antidepressiva zit, dan ben je dus opgewekter dan iemand die dat niet is", legt Van Gelder echter uit. Hendriks vermoedt iets anders: "Is dit nodig Jack, of is dit een beetje een afrekening voor vrijdag", refereert de presentatrice aan de kritiek die in VI klonk op Van Gelder. "Ik heb niet gekeken", bezweert hij echter. "Maar nee, ik maak me wél zorgen. Ik denk een heleboel mensen. Maar ik vind het fijn dat je zo kan zijn zoals hij, dat je opgewekt kunt zijn", besluit Van Gelder.

Derksen en Genee komen met korte reactie

Johan Derksen en Wilfred Genee leken in de uitzending van vrijdag moeite te hebben met de uitspraken van Van der Gijp, waarna het tot een felle discussie kwam. Hoe Derksen terugkijkt op het weekend met veel bombarie? "Dat ga ik vanavond in Vandaag Inside vertellen. John de Mol betaalt mij daar immers één miljoen euro per jaar voor. Maar bij ons aan tafel schrikken we niet zo snel.” Genee laat in een korte reactie aan De Telegraaf weten dat het vanavond 'ongetwijfeld' besproken wordt.

Van der Gijp rekent af met humorloze Van Gelder

De Telegraaf heeft geprobeerd om een reactie te krijgen van Van Gelder, maar de gewezen radiocommentator was niet bereikbaar voor commentaar. Hendriks kwam wel met een reactie. "Hoe ik erop terug kijk? Gewoon wat ik gisteren zei: is dat nodig? Hij zwakte het natuurlijk al af in de uitzending. Verder zijn het volwassen mannen die prima tegen een stootje kunnen hoor. Ze piepen niet zo snel.”

Van der Gijp slaat middels een nieuwe sneer terug op de harde uithaal van Van Gelder jegens zijn persoon. "Jack heeft geen humor en geen zelfspot, neemt zichzelf veel te serieus. Kortom niet doorheen te komen", luidt de korte reactie van de oud-voetballer.

