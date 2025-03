Jack van Gelder sneert naar René van der Gijp, Hélène Hendriks grijpt in: 'Nu suggereer je iets'

Jack van Gelder haalt in De Oranjezondag uit naar René van der Gijp, die vrijdag in Vandaag Inside stelde zich totaal geen zorgen te maken over een mogelijke Derde Wereldoorlog. Presentatrice Hélène Hendriks schrikt van de aantijgingen: "Is dit nodig, Jack?".

De tweede ambtstermijn van Donald Trump als president van de Verenigde Staten lijkt een katalysator voor groeiende onrust in de wereld, met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als belangrijkste splijtzwam. Van der Gijp maakt zich echter geen zorgen, zo bleek in de vrijdaguitzending van Vandaag Inside: "Al die bangmakerij over de Derde Wereldoorlog, laten we daar nou eens lekker mee stoppen, joh. Geniet nou lekker van het weer, maak je nou eens niet zo druk", sprak de oud-voetballer onder meer.

Hendriks vertoont de beelden zondag in haar programma en vraagt aan Van Gelder of hij de woorden van Van der Gijp 'wijs' vindt. "Ik haal mijn schouders op", luidt de eerste reactie van Van Gelder. "Waarom? Als je het wereldnieuws volgt kun je daar toch niet om lachen? Ik slik geen pillen, dus ik ben in de realiteit."

'Is dit een beetje een afrekening voor vrijdag?'

Hendriks grijpt gelijk in: "Nu suggereer je iets", zegt de presentatrice. "Ik heb weleens van hem gelezen dat hij aan de antidepressiva zit, dan ben je dus opgewekter dan iemand die dat niet is", legt Van Gelder echter uit. Hendriks vermoedt iets anders: "Is dit nodig Jack, of is dit een beetje een afrekening voor vrijdag", refereert de presentatrice aan de kritiek die in VI klonk op Van Gelder. "Ik heb niet gekeken", bezweert hij echter. "Maar nee, ik maak me wél zorgen. Ik denk een heleboel mensen. Maar ik vind het fijn dat je zo kan zijn zoals hij, dat je opgewekt kunt zijn", besluit Van Gelder.