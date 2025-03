Van der Gijp helemaal niet rouwig om wegvallen Ajax-routinier: 'Eigenlijk moet je de vlag uithangen'

Ajax hoeft helemaal niet rouwig te zijn dat aanvoerder volgende week geschorst is voor het uitduel bij Eintracht Frankfurt, zo menen de mannen van Vandaag Inside. René van der Gijp stelt zelfs dat Ajax 'eigenlijk de vlag moet uithangen' dat de routinier er niet bij is tijdens de return in Frankfurt.

Henderson kreeg vlak voor tijd een gele kaart van de Italiaanse arbiter Simone Sozza, nadat de Engelsman in woord en gebaar had geprotesteerd. Het betekende de derde gele prent van het seizoen voor Henderson in de Europa League, waardoor hij volgende week automatisch geschorst is als Ajax bij de return in Duitsland de 1-2 thuisnederlaag moet zien weg te poetsen.

LEES OOK: Woede-uitbarsting heeft grote gevolgen voor Jordan Henderson

Artikel gaat verder onder video

"Gelukkig hebben ze wel routine bij Ajax, die pakt nog even een kaart", brengt presentator Wilfred Genee de schorsing van Henderson vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside. Johan Derksen vindt de ophef maar overdreven: "We moeten toch niet gaan treuren dat Henderson niet meedoet?" Van der Gijp valt zijn tafelgenoot bij: "Eigenlijk moet je de vlag uithangen."

LEES OOK: Sneijder geschokt na actie van Ajax-speler: 'Dit kan echt niet!'

Ook tafelgast Hélène Hendriks heeft haar twijfels bij Henderson. "Ik moet eerlijk zeggen: na dat hele gedoe met die aanvoerdersband die hij afgaf aan Remko Pasveer omdat hij bezig was...", refereert de presentatrice aan de opmerkelijke gebeurtenissen rond het thuisduel met Galatasaray op 30 januari. "Kijk: ik vind het heel dom voor een ervaren speler, maar dat gebeuren met die aanvoerdersband is toch een beetje blijven kleven bij mij. Dat zit toch niet lekker", aldus Hendriks. Van der Gijp vult aan: "Kinderlijk om iemand vijf minuten voor een wedstrijd een aanvoerdersband te geven. Maar ook wel kinderlijk om hem aan te nemen, dan zeg je toch: 'Joh, donder op man, doe dat ding zelf om. Je hebt tachtig interlands gespeeld'."

'Henderson geeft alleen maar obligate passjes en creëert nooit een opening'

Derksen krijgt het woord weer: "Ik heb liever dat Henderson niet meedoet, ik zie hem alleen maar obligate passjes geven en nooit een opening creëren. Daar heb je niets aan, zo'n speler." Zelfs de voorzet van de Engelsman waaruit Brian Brobbey de 1-0 binnen kon koppen wordt door Van der Gijp niet echt als Hendersons verdienste gezien: "Bij toeval gaf hij gisteren dat voorzetje, waar de keeper wel iets meer mee had kunnen doen, had ik het idee."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jordan Henderson wijst Ajax-ploeggenoot terecht: 'What the **** ben jij...'

Jordan Henderson werpt zich duidelijk op als een van de leiders in de selectie van Ajax.