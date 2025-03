Sneijder geschokt na actie van Ajax-speler: 'Dit kan echt niet!'

Wesley Sneijder is na afloop van de Europa League-ontmoeting tussen Ajax en Eintracht Frankfurt (1-2) niet te spreken over aanvoerder . De Engelsman pakte vlak voor tijd een gele kaart en is daardoor geschorst voor de return van volgende week in Duitsland.

Henderson kreeg de gele kaart vanwege commentaar op scheidsrechter Simone Sozza. De Italiaanse arbiter floot voor een overtreding van Oliver Edvardsen op Nnamdi Collins. De aanvoerder van Ajax was het daar overduidelijk niet mee eens en uitte zijn woede richting de scheidsrechter. Daarbij maakte Henderson ook een wegwerp gebaar, waarna Sozza onverbiddelijk de gele kaart uit zijn borstzak haalde. Henderson stond op scherp en kan door de gele kaart een streep zetten door de return. "Een domme gele kaart van mij", reageerde de captain na afloop schuldbewust.

Analisten Theo Janssen en Wesley Sneijder sluiten zich aan bij de woorden van Henderson en zijn niet te spreken over de actie van de 34-jarige Engelsman. "Dit is gewoon heel erg dom”, is de glasheldere mening van Janssen bij Ziggo Sport. “Je laat je team eigenlijk een beetje in de steek, met zo’n domme gele kaart.”

“Als je een slimme overtreding maakt waardoor je een gele kaart pakt omdat je een counter voorkomt die gevaarlijk kan zijn, oké. Maar de reactie van de trainer (Farioli, red.) die woest is op Henderson, zegt alles. Het was echt een wegwerpgebaar en het was ook wel redelijk extreem, moet ik zeggen", aldus Janssen.

Sneijder raakt 'bijna gefrustreerd' van Henderson

Volgens Wytse van der Goot mag Henderson als aanvoerder wel wat meer tegen de scheidsrechter zeggen dan andere ploeggenoten. Dat argument haalt Sneijder echter onderuit. "Je mag iets meer als aanvoerder. Je mag met een scheidsrechter communiceren, maar je mag geen wegwerpgebaar maken en fuck-off zeggen. Dat konden we allemaal zien."

"Hij zegt het zelf: dat is superstom. Dat kan echt niet. Had dit iemand bij PSV gedaan bij een 7-1 achterstand dan maakt het niet uit. Dan snap ik nog wel dat je niet meewil naar Londen. Maar in deze situatie kan dit gewoon niet. Zeker niet als aanvoerder zijnde. Ik kan er bijna gefrustreerd van raken", besluit Sneijder kritisch.

