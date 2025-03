Nederlandse kranten zien Ajax flinke dreun incasseren: 'Dit is ook schade in de titelstrijd'

Ajax staat in de return van de achtste finale van de Europa League een zware dobber te wachten, zo luidt de conclusie van de Nederlandse kranten. De ploeg van trainer Francesco Farioli ging voortvarend van start in de Johan Cruijff ArenA, maar zag de wedstrijd kantelen na het uitvallen van 'nestor' . Daarmee liep Ajax ook averij op in de titelstrijd.

"Het leek zo mooi", kopt het Algemeen Dagblad, dat het heeft over 'dubbel verdriet' bij Ajax. Daarmee doelt clubwatcher Johan Inan op de 1-2 nederlaag in de achtste finale van de Europa League, en het wegvallen van van Remko Pasveer. "Het leek aanvankelijk nog wel een prachtige avond te worden. Ajax schoot in de eerste achtste finale, en in alweer de zeventiende wedstrijd van de Europa Leaguecampagne, uit de startblokken. Dat resulteerde onmiddellijk in een grote kans voor Brian Brobbey, die de bal na goed voorbereidend werk van Josip Sutalo en Kenneth Taylor op de buitenkant van de paal ramde."

Enkele minuten na de bal op de paal van Brobbey was het alsnog raak voor de aanvaller. Na een tergend langzame voorzet van Jordan Henderson, waarbij zowel Eintracht Frankfurt-doelman Kevin Trapp en de defensie van de Duitsers er niet goed uitzagen, knikte Brobbey de 1-0 tegen de touwen.

Daarna nam Eintracht Frankfurt de touwtjes stevig in handen, waarna Farioli een flinke tegenvaller moest slikken: het uitvallen van de ervaren Pasveer, die bij het verlaten van het veld tegen de tranen vocht. "De 41-jarige nestor, die woensdag nog werd geroemd door Farioli als verlengstuk en doelman, reeg dit seizoen de clean sheets aaneen. De Tukker, die dolgraag en alleen bij Ajax door wil als keeper, maar die wens door een onschuldige uittrap in gevaar zag komen", aldus Inan, die constateert dat Ajax met het uitvallen van 'keeper en leider' Pasveer ook 'schade oploopt in de titelstrijd'.

Eintracht Frankfurt maakte snel na de blessure van Pasveer gelijk via Hugo Larson, waarna Ellyes Skhiri er na zeventig minuten 1-2 van maakte voor de Duitsers. Ajax probeerde zich nog wel terug te knokken en perste er nog een heus slotoffensief uit. "Die leverde, ook omdat belofte Don-Angelo Konadu een vrije trap niet wist binnen te glijden, alleen geen gelijkmaker op. Dus reist het volgende week met een povere uitgangspositie af naar Zuid-Duitsland. En is een Nederlandse kwartfinale in de Europa League ver weg", besluit de krant.

Ajax staat voor 'enorme opgave'

Ook De Telegraaf spreekt van een 'doffe dreun' voor Ajax en schrijft dat Ajax voor een 'enorme opgave staat om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. "Ajax stoof uit de startblokken en na twee minuten veerden de Ajax-fans voor het eerst op. Brobbey ontdeed zich eenvoudig van Tuta, maar schoot de bal tegen de buitenkant van de paal. Na tien minuten kreeg de ijverige en sterk spelende spit alsnog loon naar werken. Henderson zette voor en Brobbey kopte raak: 1-0."

Daarna kantelde het duel, want de voorsprong van Ajax was voor Eintracht Frankfurt 'het sein om het laffe spel uit de beginfase van zich af te gooien'. "Frankfurt nam het heft in handen en het was op dat moment aan Pasveer te danken dat de snelle gelijkmaker uitbleef", klinkt het. "Niet veel later kreeg het hoogst vermakelijke duel een vervelende wending voor het elftal van Farioli."

© Ziggo Sport

"De net van zijn rugblessure herstelde Pasveer ging geëmotioneerd op de grond zitten en bleek niet meer verder te kunnen. En dus werd Jay Gorter voor de leeuwen gegooid. De keeper speelde zijn laatste wedstrijd in Ajax 1 op 6 december 2023, tegen RKC-uit. Het was in dat opzicht niet vreemd dat het product van de jeugdopleiding wat onwennig begon. Aan de verdiende Duitse gelijkmaker had hij evenwel geen schuld", besluit De Telegraaf.

Ajax verliest 'onbetwiste leider van de defensie'

De Volkskrant zag Ajax goed voor de dag komen in de openingsfase van het heeft het vanzelfsprekend ook over de blessure van Pasveer. "Het drama lag elders in de defensie, bij de blessure van Remko Pasveer, de 41-jarige doelman die net terug was van een rugblessure en bij het trappen van de bal een pijnscheut voelde in de lies. Kort na de 1-0, een krachtige kopbal van Brian Brobbey na een fraaie voorzet van Jordan Henderson en de weigering in te grijpen van doelman Kevin Trapp, redde hij fabuleus op een doorbraak van Knauff", schrijft Willem Vissers.

"Zo is Pasveer: bal tegenhouden, opstaan, minder dan een halve tel later weer coachen. Pasveer is de onbetwiste leider van de defensie van Ajax. In tranen verliet hij het veld, wetende dat een liesblessure niet snel geneest. Leden van de staf, onder wie trainer Francesco Farioli, namen afscheid met een kusje."

