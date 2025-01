Fans storen zich massaal aan ‘triest mannetje’ van Ajax

heeft het helemaal gedaan bij de fans van Ajax. De Engelsman wordt in verband gebracht met een transfer naar AS Monaco en laat in de wedstrijd tegen Galatasaray duidelijk merken dat hij het liefst zo snel mogelijk vertrekt.

Ajax zorgde vlak voor de wedstrijd al met een verrassing omtrent Henderson, aangezien Remko Pasveer aanvoerder is in plaats van de Engelsman, die wel in de basis begon. Dat was volgens velen een signaal dat hij gaat vertrekken. Bij de 1-0 van Bertrand Traoré viel Henderson weer op. De middenvelder rende langs Chuba Akpom het strafschopgebied in, maar zijn landgenoot ging voor eigen succes. De bal werd gekeerd door Fernando Muslera, maar in de rebound wist Traoré te scoren.

Waar alle spelers van Ajax die in de buurt van het doel waren op Traoré afrenden, viel bij Henderson juist op dat hij dit niet deed. De Engelsman draaide zich op de achterlijn om en sjokte vervolgens terug richting zijn eigen helft. “Henderson wordt ook heel snel een triest mannetje zoals ie nu weer niet met het team juicht”, schrijft een supporter op X. Een ander stelt een ‘beetje een nare smaak’ te krijgen van de Engelsman. Ook bij de tweede goal van Ajax, van Kian Fitz-Jim, vierde Henderson niet mee. Op beelden op X is te zien dat hij in zijn eentje op eigen helft stond, terwijl de rest feestvierde.

