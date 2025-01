Ajax moet in de negende minuut al flinke tegenvaller slikken: Alex Kroes staat gelijk enorm onder druk

In de negende minuut van Ajax - Galatasaray is geblesseerd geraakt. De enige echte linksbuiten in de selectie van Francesco Farioli moest meteen gewisseld worden. Dat betekent dat Alex Kroes snel zal moeten handelen.

Sinds het begin van de transfermarkt is de roep om een extra linksbuiten bij Ajax groot. Godts is de enige linkeraanvaller in de selectie en de jonge Belg kan niet alle wedstrijden spelen. Raúl Moro werd genoemd, maar die is ondertussen geblesseerd geraakt. De huidige stand van zaken: Ajax lijkt Oliver Edvardsen van Go Ahead Eagles te willen overnemen.

Artikel gaat verder onder video

Als die behoefte van Kroes om een linksbuiten nog niet groot genoeg is, is die dat donderdagavond wel. Tijdens de ontmoeting met Galatasaray in de Europa League ging Godts er namelijk al snel bij zitten. Het lijkt erin te schieten bij een sprong van het talent. De kans is groot dat het een hamstringblessure betreft.

Zichtbaar geëmotioneerd verliet Godts vervolgens het veld. Chuba Akpom werd zijn vervanger. De Engelsman lijkt echter dit bij een transfer naar het Franse Lille te zijn, dus op zijn inzetbaarheid kan Farioli de komende periode hoogstwaarschijnlijk ook niet rekenen. Kroes zal nu koste wat kost een echte linksbuiten aan de selectie van Ajax moeten toevoegen. En ook niet onbelangrijk: komend weekend staat De Klassieker op het programma. De Amsterdammers lijken in dat duel zonder echte linkeraanvaller te moeten aantreden.

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

© Ziggo Sport

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.