Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

blijft voorlopig speler van Ajax, zo vertelt de verdediger op de persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Galatasaray. De linksback werd afgelopen dagen gelinkt aan een transfer naar Real Madrid en Liverpool.

Hato doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte op 11 januari 2023 zijn debuut voor Ajax 1, tijdens een gewonnen bekerwedstrijd bij FC Den Bosch (0-2). Sindsdien is Hato eigenlijk niet meer weg te denken uit de basiself van Ajax. Waar hij vorig seizoen nog veel minuten maakte als centrale verdediger, ziet Francesco Farioli meer een linksback in hem. Dit seizoen speelde hij al 31 duels in het shirt van de Amsterdammers.

Niet voor niets verscheen de jongeling in beeld bij Real Madrid en Liverpool. Volgens transferjournalist Rudy Galetti wilden The Reds in de laatste week van de winterse transferperiode een poging wagen om de verdediger over te nemen. Hato verschaft op de persconferentie van woensdagmiddag persoonlijk duidelijkheid.

"Ik lees het allemaal, maar ik weet ook dat niet alles klopte. Ik heb niet in mijn hoofd om deze winter weg te gaan. Voor mijn ontwikkeling is het beste dat ik nu bij Ajax blijf. Ik wil gewoon graag het seizoen afmaken bij Ajax", reageert de linksback kort en bondig.

Hato was zaterdag aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd tussen Liverpool en Ipswich Town, iets wat de geruchten deed opvoeden. "Ik was door Ryan Gravenberch uitgenodigd, maar ik heb daar niet met een directeur gesproken. Liverpool speelde goed en de sfeer in het stadion was goed, maar meer valt er niet te zeggen", legt hij uit.

