Johan Derksen reageert met één vernietigende opmerking op beschamende nederlaag Ajax

Hélène Hendriks, René van der Gijp en Johan Derksen hebben geen goed woord over voor het optreden van Ajax in de uitwedstrijd tegen FC RFS in de Europa League. De Amsterdammers leden donderdagavond een beschamende 1-0 nederlaag in Letland en worden een dag later hard aangepakt door het trio van Vandaag Inside. Derksen had aan één opmerking genoeg.

Ajax had donderdagavond uitstekende zaken kunnen doen in de strijd om een plekje in de tussenronde van de Europa League. Bij winst waren de Amsterdammers zeker van een vervolg in dat toernooi en hadden ze volgende week op de laatste speeldag tegen Galatasaray nog om een rechtstreeks ticket voor de achtste finales kunnen strijden. Maar door de nederlaag in Letland staat het nog niet vast dat Ajax ook in februari nog actief is in Europa. “Ajax speelt al zoveel weken slecht. Iedereen roept dan: ze pakken wel punten. Maar op een gegeven moment is dat klaar Wilfred”, zegt Van der Gijp vrijdagavond in Vandaag Inside. “Je moet ook een keer gewoon goed gaan voetballen.”

Derksen komt met vernietigende opmerking

Wilfred Genee vraagt vervolgens aan zowel Van der Gijp als Hendriks wat de naam van de tegenstander van Ajax is. Beiden zeggen ‘geen idee’ te hebben, waarbij Hendriks haar lach niet kan inhouden. Maar voordat de presentatrice van onder meer de Oranjezondag en Ziggo Sport haar zegje kan doen over het optreden van Ajax, laat Derksen er geen gras over groeien. “Ik denk dat Quick Boys ervan wint”, zo klinkt de veelzeggende gedachte van De Snor. Quick Boys komt uit in de tweede divisie van het amateurvoetbal. De semiprofs uit Katwijk maakten dit seizoen wel al veel indruk door in de KNVB-beker af te rekenen met Almere City, Fortuna Sittard én sc Heerenveen.

“Het was ontzettend slecht, het was saai”, zegt Hendriks, die de Europa League-avond donderdag presenteerde namens Ziggo Sport. In ‘haar’ studio waren de analisten Youri Mulder en Ronald de Boer al keihard in hun oordeel over wat de manschappen van Francesco Farioli hadden laten zien. “Volgens mij hebben we wat beelden van de laatste fase van de wedstrijd dat ze alleen maar verkeerde passes geven, terwijl er helemaal geen druk wordt gezet. Alle tijd van de wereld en dan krijg je dit”, spreekt Hendriks haar verbazing uit. En inderdaad, op beelden is te zien dat Ajax-verdediger Josip Sutalo alle tijd van de wereld heeft, maar een volledig mislukte crosspass zo in de voeten van een tegenstander schuift.

Van der Gijp verbaast zich er niet eens meer over. “Dit doen ze al weken hè. Tegen Heerenveen was het heel even ietsje beter, maar dit houd je niet vol. Die gaan dadelijk klap op klap krijgen als ze niet beter gaan voetballen.” Ajax zal de draad snel moeten oppakken. Dit weekeinde staat er weliswaar geen competitiewedstrijd op het programma, maar donderdag 30 januari komt Galatasaray naar de Johan Cruijff ArenA en drie dagen later staat De Klassieker tegen Feyenoord op het programma. De Rotterdammers wonnen woensdag nog met 3-0 van Bayern München.

