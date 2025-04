Wanneer kan Ajax kampioen worden? Op deze datum kan de titel al binnen zijn

Ajax stevent af op het kampioenschap. De Amsterdammers hebben een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV, met nog zes wedstrijden voor de boeg. Wanneer zou de champagne ontkurkt kunnen worden?

Na de 3-1 overwinning op NAC Breda heeft Ajax 70 punten; PSV volgt met 61 punten. Het doelsaldo is wel in het voordeel van de Eindhovenaren. Als de marge de komende tijd negen punten blijft, dan kan Ajax kampioen worden op zondag 11 mei in de thuiswedstrijd tegen NEC. Op diezelfde datum gaat PSV op bezoek bij Feyenoord.

Ajax moet minstens tien van de resterende achttien punten pakken om zeker te zijn van het kampioenschap. De ploeg van trainer Francesco Farioli speelt nog tegen Willem II (uit), FC Utrecht (uit), Sparta Rotterdam (thuis), NEC (thuis), FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis).

PSV speelt nog tegen Almere City (thuis), FC Twente (uit), Fortuna Sittard (thuis), Feyenoord (uit), Heracles Almelo (thuis) en Sparta Rotterdam (uit). Als de ploeg van Peter Bosz in de eerstvolgende drie wedstrijden een keer punten laat liggen, dan zou Ajax ook op zondag 27 april al kampioen kunnen worden tegen Sparta. In ieder geval lonkt een kampioensfeest in de Johan Cruijff ArenA, want de wedstrijden tegen Sparta en NEC worden daar allebei gespeeld.