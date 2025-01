'Ajax-leiding hoopt dat er na dit seizoen een club komt voor Farioli'

Mike Verweij sluit niet uit dat het huwelijk tussen Ajax en Francesco Farioli beperkt blijft tot één seizoen. De Italiaan maakte na het afgelopen seizoen de overstap van OGC Nice naar de Nederlandse recordkampioen en stond voor de zware uitdaging om de gevallen grootmacht terug aan de top te krijgen. Ajax staat er momenteel in de Eredivisie uitstekend voor, maar het voetbal is in de meeste wedstrijden niet om aan te zien. Volgens Verweij is er nu al voldoende interesse in Farioli en wordt er in de directiekamer in de Johan Cruijff ArenA zelfs ‘gebeden’ dat er na het seizoen een club voor hem komt.

Ajax boekte afgelopen zondag een 0-2 overwinning bij sc Heerenveen en kwam daardoor op nog maar één punt van koploper PSV. Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat de Amsterdammers in een titelstrijd zouden belanden, was zeer waarschijnlijk voor gek verklaard. Ajax heeft immers een rampzalig seizoen achter de rug en slaagde er in de zomer in slechts een deel van de overbodige spelers van de hand te doen én de selectie te versterken. Op de prestatie van Farioli is dan ook weinig aan te merken, zo erkent ook Verweij. “Farioli doet het cijfermatig gewoon heel goed”, zo zegt de clubwatcher vrijdag in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax heeft de koppositie in het vizier, de achterstand op Feyenoord is nu al negen punten en de Amsterdammers kregen bovendien de minste doelpunten tegen van alle clubs in de Eredivisie. Maar het voetbal stemt bij lange na niet tot tevredenheid. Zo komen heel veel overwinningen van Ajax zeer moeizaam tot stand. In wedstrijden waarin de ploeg van Farioli het spel moet maken, lukt het vaak niet om tot serieus doelgevaar te komen. Daarvan was het uitduel met RFS in de Europa League opnieuw een goed voorbeeld. Ajax speelde zeer pover en ging zelfs onderuit. De hoofdstedelingen staan er desondanks nog steeds prima voor in de Europa League.

“Dat kan uiteindelijk ook de redding worden voor Ajax, want in de directiekamer wordt inmiddels gebeden dat er na dit seizoen een club voor Farioli komt, puur op basis van de resultaten”, zo zegt Verweij dan ook. Presentator Pim Sedee kan nauwelijks geloven wat zijn collega zegt, maar volgens Verweij is het toch écht zo. “Ja, natuurlijk. Als je ziet, en dat zien ze overal binnen de club, dat dit heel goed is voor de korte termijn en hij waarschijnlijk op de korte termijn als schokeffect wel iets kan bewerkstelligen én misschien tweede kan worden… Dat zou gevierd worden, misschien moet er dan wel een huldiging komen”, vervolgt Verweij cynisch. “Als dat hem lukt (tweede worden, red.) dan heeft hij het geweldig goed gedaan. Maar hij heeft voor drie jaar getekend en daarom is het te hopen, en dat verdient hij dan ook, dat er een hele mooie club voor hem komt.”

AS Roma, ook interesse vanuit Engeland

Over interesse heeft Farioli naar verluidt niets te klagen. Eerder deze week waaide vanuit zijn thuisland Italië al het bericht over dat AS Roma het wel ziet zitten in de huidige oefenmeester van Ajax. “AS Roma wordt genoemd, maar er schijnen ook clubs uit de Premier League te zijn”, zo beweert Verweij. “Er wordt gesproken over drie of vier clubs die al heel serieus naar hem informeren. Als dat gebeurt, dan is dat voor alle partijen, denk ik, het allerbeste.”

