Ajax blameert zich en gaat ten onder op knollenveld in Letland

Ajax heeft donderdagavond verloren van RFS. In de zevende wedstrijd in de competitiefase van de Europa League verloor Ajax in Letland met 1-0. Ajax speelde een draak van een wedstrijd op een slecht veld en wist nauwelijks kansen te creëren. Één kans voor de Letten namens Adam Markhiyev twaalf minuten voor tijd was genoeg om de wedstrijd te beslissen. Aan het doelpunt ging een grote fout van Kian Fitz-Jim vooraf.

Bij Ajax moest Wout Weghorst wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Brian Brobbey stond weer in de spits. Ajax kon zich bij een zege plaatsen voor de tussenronde met uitzicht op een plek bij de eerste acht, waarbij de tussenronde ontlopen wordt. RFS wist uit de eerste zes wedstrijden slechts twee punten te verzamelen. Ajax stond voor deze wedstrijd op tien punten.

De eerste helft was er een om snel te vergeten. Ajax was veel in balbezit, maar deed daar heel weinig mee. De hechte verdediging van de Letten en het slechte veld waren daar medeveroorzakers van. Het lage baltempo van Ajax ook. De Amsterdammers wisten in de eerste 45 minuten één kans te creëren toen Brobbey de bal in het strafschopgebied klaar legde voor Fitz-Jim. De middenvelder schoot echter ruim naast, waardoor de ruststand 0-0 was.

In de tweede helft drong Ajax wat meer aan. In de 54e minuut was Josip Šutalo dicht bij een treffer, maar zijn kopbal werd door een Letse verdediger van de lijn gehaald. Maar verder had Ajax vooral moeite om door de stugge verdediging te spelen, waarbij het ook steeds slordiger werd. In de 78e minuut kostte zo’n slordigheid Ajax een doelpunt. Fitz-Jim speelde de bal zomaar in de voeten van Markhiyev, die vervolgens richting het doel van Ajax dribbelde en vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot: 1-0. Vlak voor tijd kreeg diezelfde Fitz-Jim een goede kans om zijn fout goed te maken, maar alleen voor keeper Fabrice Ondoa schoot hij de bal over.

Door deze nederlaag heeft Ajax tien punten uit zeven wedstrijden. Daarmee is Ajax nog steeds niet geplaatst voor de tussenronde. Dat moet gaan gebeuren in de laatste wedstrijd van de competitiefase, thuis tegen Galatasaray. Voor RFS zit het Europese avontuur er na volgende week op. De Letten gaan het dan in Hamburg opnemen tegen Dynamo Kyiv.