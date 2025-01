Jordan Henderson geeft Ajax duidelijk signaal over toekomstplannen met aankoop van 5,5 miljoen euro

Ajax lijkt zich toch echt geen zorgen te hoeven maken over een voortijdig vertrek van aanvoerder . De 34-jarige Engelsman werd de afgelopen maanden onder meer in verband gebracht met een terugkeer bij zijn eerste profclub Sunderland, maar heeft recent voor de lieve som van 5,5 miljoen euro een kapitale villa in Het Gooi aangeschaft.

Dat wordt althans gemeld door BekendeBuren, dat geregeld met nieuws komt over de vastgoedperikelen rond bekende namen in de voetbalwereld. De site meldt dat Henderson geen hypotheek op zijn nieuwe stulpje heeft afgesloten - en dus de gehele koopsom van 5,5 miljoen euro ineens heeft afgetikt. Het woonoppervlakte van de villa in Blaricum bedraagt liefst 476 vierkante meter, verdeeld over tien kamers. Daarnaast lijkt Henderson alvast een zitmaaier te kunnen gaan aanschaffen, gezien de aanwezigheid van een achtertuin van maar liefst 3000 vierkante meter.

Henderson speelde tussen 2011 en 2023 maar liefst twaalf seizoenen voor Liverpool. Als aanvoerder van The Reds mocht hij in 2019 de Champions League in ontvangst nemen en kroonde hij zich een jaar later tot Engels kampioen, de allereerste landstitel voor Liverpool in het Premier League-tijdperk. In de zomer van 2023 toog Henderson naar Saudi-Arabië, maar zijn avontuur bij Al-Ettifaq kwam al na een halfjaar ten einde. Ajax sloeg enigszins verrassend toe en haalde de middenvelder naar Amsterdam, waar de Engelsman een contract tot medio 2026 ondertekende.

Afgelopen najaar doken zowel in Engeland als in Nederland geruchten over een terugkeer van Henderson naar zijn vaderland op. Het verhaal gaat dat de middenvelder enkel voor een club buiten Engeland heeft gekozen omdat hij bij een eerdere terugkeer alsnog miljoenen aan belasting dient te betalen over zijn vorstelijke salaris in Saudi-Arabië. Vanaf 6 april 2025 zou dat niet meer opgaan, waardoor een terugkeer op bijvoorbeeld het oude nest bij Sunderland een stuk aantrekkelijker zou worden. Met de aankoop van zijn nieuwe woning lijkt Henderson echter een duidelijk signaal af te geven dat hij zijn contract bij Ajax wil gaan uitdienen. Sinds zijn komst speelde de Engelsman 42 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. Sinds het vertrek van Steven Bergwijn, die afgelopen zomer naar het Saudische Al-Ittihad verkaste, draagt Henderson bovendien de aanvoerdersband bij Ajax.

