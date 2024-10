'Jordan Henderson wil Ajax verlaten en weet al precies voor welk land'

hoopt terug te keren naar Engeland, zo schrijft The Sun. De middenvelder van Ajax is niet altijd verzekerd van een basisplaats en zou interesse genieten uit de Premier League en van de grotere clubs in de Championship.

Zijn oude club Sunderland, waar Henderson de jeugdopleiding doorliep en tussen 2008 en 2011 in het eerste elftal speelde, wordt genoemd als mogelijke bestemming. Op dit moment staat Sunderland bovenaan in de Championship. "De ervaring en het leiderschap van Henderson zouden van onschatbare waarde kunnen zijn voor iedere ploeg die strijdt tegen degradatie uit de Premier League."

De 34-jarige Henderson speelt pas sinds januari 2024 voor Ajax. Hij kwam over van Al-Ettifaq. "Destijds was het voor Henderson moeilijk om terug te keren in Engeland vanwege bepaalde belastingregels na zijn tijd in Saudi-Arabië”, schrijft de boulevardkrant. “Dat zou volgend jaar nog steeds een probleem kunnen zijn, maar toch hoopt de middenvelder een manier te vinden om terug te keren in Engeland."

Dit seizoen had Henderson een basisplaats in negen van de veertien officiële wedstrijden van Ajax; drie keer begon hij op de bank en afgelopen donderdag ontbrak hij tegen Slavia Praag (1-1) in de selectie door liesproblemen. Zondagmiddag viel hij in de tweede helft in tegen FC Groningen (3-1 zege).

