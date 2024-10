Zoon van Oranje-legende voelt zich een beetje buitenlander bij Ajax

Damian van der Vaart voelt zich op zijn plek bij Ajax. De achttienjarige jeugdspeler zette ruim een jaar geleden zijn handtekening onder een contract in Amsterdam en kwam over van Esbjerg fB. Het wonen in Nederland bevalt hem wel, zo vertelt de middenvelder van Ajax Onder 19.

Hoewel zijn vader Rafael in totaal 109 interlands speelde voor Oranje, voelt Nederland voor Damian nog een beetje als het buitenland. “Het grappige is, ik had tot vorig jaar nog nooit in Nederland gewoond. Ik voel bij Nederland wel een beetje 'buitenland-vibes'. Niet dat ik me hier niet thuisvoel, want ik voel me Nederlander, maar het is pas mijn tweede jaar dat ik hier woon”, vertelt hij op de website van Ajax.

Van der Vaart woonde in het verleden onder meer in Duitsland, Spanje, Engeland en Denemarken. “Op een moment wilde ik wel graag naar Nederland. Ajax kwam en er was bij mij en mijn vader geen twijfel om het te doen”, blikt hij terug. “Natuurlijk heb ik veel van hem meegekregen zoals hoe te leven als topsporter binnen en buiten het veld. Maar uiteindelijk doe ik mijn eigen ding. Ik ben Damián en niet de zoon van.”

De traptechniek van Damian is tot op zekere hoogte wel vergelijkbaar met die van zijn vader, zo vertelt Damian lachend. “Hij lijkt er wel een beetje op, maar wel anders hoor. Ik heb altijd een goede trap gehad. Vroeger kreeg ik altijd tips van 'm en de laatste jaren heb ik een eigen trapstijl ontwikkeld.”

