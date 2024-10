‘Juventus scout bij Ajax en houdt verdediger nauwlettend in de gaten’

Juventus denkt na over de komst van Jorrel Hato, zo schrijft transferjournalist Nicolò Schira op X. De jonge verdediger verlengde onlangs zijn contract bij Ajax, maar zou spoedig kunnen vertrekken uit Amsterdam.

Hato maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Ajax in de wedstrijd in het bekertoernooi op bezoek bij FC Den Bosch. Na een lastig afgelopen jaar waarin de Amsterdammers slechts vijfde werden in de Eredivisie, lijkt het onder Francesco Farioli allemaal een stuk stabieler te zijn. Voor Hato zelf is er met de komst van de Italiaan nog een verandering doorgevoerd: de verdediger speelt zijn wedstrijden tegenwoordig op de linksbackpositie.

Hato zette in maart van dit jaar zijn handtekening onder een nieuw contract tot medio 2028, waardoor Ajax hem in ieder geval afgelopen zomer uit handen van de Europese top hield. Nu lijkt het er toch op dat daar spoedig verandering in kan komen. Volgens Schira houdt Juventus de situatie rondom de jongeling nauwlettend in de gaten.

Beloning voor Hato

In november van vorig jaar debuteerde Hato voor Oranje in de uitwedstrijd tegen Gibraltar (0-6). De verdediger zat vervolgens bijna een jaar niet bij de selectie, om afgelopen interlandperiode weer opgeroepen te worden. Tot minuten kwam hij destijds niet. Vrijdag maakte Ronald Koeman bekend dat Hato ook komende interlands weer tot de selectie van het Nederlands elftal zal behoren.

