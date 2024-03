Ajax houdt Hato uit handen Europese top: ‘Die club wilde financieel het verst gaan’

Ajax heeft met de contractverlenging van een belangrijke slag geslagen. De verdediger was in Amsterdam lange tijd in het bezit van een verbintenis tot medio 2025, maar heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een nieuwe overeenkomst tot de zomer van 2028. Daarmee houdt de huidige nummer vijf van de Eredivisie Hato voorlopig uit handen van de Europese top. Arsenal was bereid om ver voor hem te gaan.

Dat schrijft Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf dinsdagmiddag althans. Het is het afgelopen jaar ontzettend rap gegaan met Hato. De linkspoot debuteerde eind januari vorig jaar op zestienjarige leeftijd in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch in Ajax 1. Hij was vervolgens in de laatste weken van het vorige seizoen al niet meer uit de basiself weg te denken. Hato kon ook onder de eerder dit seizoen opgestapte Maurice Steijn rekenen op een basisplaats en dat is na de aanstelling van John van ’t Schip niet veranderd.

Sterker nog, onder Van ’t Schip is Hato nóg belangrijker geworden voor Ajax. De verdediger mist geen minuut en droeg ook al een aantal keer de aanvoerdersband. In de tussentijd maakte hij zijn debuut in het Nederlands elftal (in november in het EK-kwalificatieduel met Gibraltar). De ontwikkeling van Hato is uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Arsenal, Bayern München, Borussia Dortmund, Chelsea en Manchester United; allemaal werden ze al in verband gebracht met de komst van Hato. Daarbij had Arsenal er het meest voor over om de Nederlander binnen te halen. “De Rotterdammer mocht zich vanwege zijn uitstekende spel verheugen in de belangstelling van de complete top in de Premier League, waarbij Arsenal financieel het verst wilde gaan”, schrijft Verweij.

Maar de centrale verdediger blijft voorlopig dus ‘gewoon’ Ajacied. Een contractverlenging hing weliswaar lang in de lucht, maar was zeker geen uitgemaakte zaak. “Mits daar een goede aanbieding tegenover zou staan, achtten Hato en diens zaakwaarnemer Humphry Nijman het verstandiger voor de kersverse international om in Nederland te blijven. Na lange onderhandelingen, die geregeld muurvast zaten, wisten De Lang en Lenederink met het grote talent alsnog een akkoord te bereiken tot de zomer van 2028”, zo klink het.