Verweij noemt naast Ten Hag en Potter nóg een kandidaat voor trainerspositie bij Ajax

Naast Graham Potter en Erik ten Hag staat ook Francesco Farioli op het lijstje van Ajax met mogelijke kandidaten voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf vrijdagmorgen. Farioli is momenteel werkzaam bij OGC Nice, waar hij in het bezit is van een contract tot medio 2025.

Farioli geldt overigens niet als belangrijkste kandidaat binnen Ajax. Verweij herhaalt dat Alex Kroes, de algemeen directeur die na zijn schorsing terugkeert als technisch directeur, Ten Hag bovenaan zijn verlanglijstje heeft staan. Ten Hag stond tussen 2018 en 2022 al aan het roer bij Ajax en beleefde in Amsterdam grote successen. Zo werd de club onder zijn leiding driemaal kampioen van Nederland en reikte het in 2019 tot de halve finales van de Champions League. Ten Hag bekroonde zijn werk in Amsterdam met een overgang naar Manchester United.

Ten Hag kende een prima eerste seizoen in Engeland, met onder meer de eindzege van de League Cup én plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar in zijn tweede seizoen volgen de teleurstellingen elkaar in rap tempo op. Het is momenteel de grote vraag of Ten Hag ook na de zomer actief is bij Manchester United en dat is voor Ajax ook nog een groot vraagteken. “Het is binnen Ajax een publiek geheim dat Kroes in Ten Hag de perfecte nieuwe Ajax-coach ziet en wil wachten. Alleen heeft de voormalige succescoach van Ajax - wellicht tegen beter weten in - nog altijd het idee ook volgend seizoen bij Manchester United aan het roer te staan”, schrijft Verweij.

Mocht Ten Hag definitief ‘nee’ zeggen tegen een snelle terugkeer in de Johan Cruijff ArenA of Ajax daarvoor al overschakelen, dan komen volgens Verweij Farioli en Potter uit beeld. Laatstgenoemde zou een eerste aanbieding van Ajax hebben afgewezen. De Engelsman heeft ten opzichte van Farioli als voordeel dat hij momenteel clubloos is en er door Ajax dus geen transfersom betaald hoeft te worden. Farioli is sinds afgelopen zomer de hoofdtrainer van OGC Nice. Hij was daarvoor werkzaam bij Karagümrük en Alanyaspor in Turkije. OGC Nice is de huidige nummer vijf van Frankrijk. Met nog vier wedstrijden te gaan is de achterstand op de eerste Champions League-plek vijf punten.

