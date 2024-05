Nieuwe deceptie voor Ten Hag en Manchester United, Crystal Palace haalt ongenadig hard uit

Manchester United is op bezoek bij Crystal Palace keihard afgegaan. De ploeg van Erik ten Hag ging in Londen met maar liefst 4-0 onderuit. Grote man bij de thuisploeg was , die twee keer het net wist te vinden.

Manchester United beleefde een zware avond op Selhurst Park. Al na ruim tien minuten keken Ten Hag en zijn mannen tegen een 1-0 achterstand aan. Uitgerekend transferdoelwit Olise wist doelman André Onana te passeren. Waar het United was dat de bal had, kreeg juist Crystal Palace de kansen. Dat resulteerde vijf minuten voor rust in een verdubbeling van de voorsprong Dit keer was het Jean-Philippe Mateta die raak schoot.

Vlak na rust dachten the Red Devils terug in de wedstrijd te komen. Christian Eriksen legde een vrije trap bij de tweede paal op het hoofd van Casemiro, die de bal tegen de paal kopte. In de rebound schoot hij raak, maar de vlag ging omhoog. Nog geen tien minuten later was het aan de andere kant wel raak en was het Tyrick Mitchell de marge naar drie bracht.

Met nog iets minder dan een half uur te spelen maakte Olise het drama voor Man United compleet. Daniel Muñoz wist Casemiro op de achterlijn de bal te ontfutselde, waarna hij teruglegde op de vleugelspeler, die vervolgens mooi raak wist te schieten. In de blessuretijd kwam Odsonne Edouard nog dicht bij een vijfde treffer, maar zijn inzet in de korte hoek spatte uiteen op de paal.

Voor Crystal Palace is deze zege op Manchester United een bijzondere. Het is namelijk voor het eerst ooit dat the Eagles twee keer in één seizoen van de club uit Manchester wisten te winnen. In september zegevierden de Londenaren met 0-1 op Old Trafford. Voor Ten Hag zal de nederlaag als een mokerslag aankomen. Manchester United wist in de laatste zeven competitiewedstrijden alleen te winnen tegen hekkensluiter Sheffield United. Daarnaast zorgt de verliespartij ervoor dat the Red Devils zakken naar de achtste plaats in de Premier League met een doelsaldo van min drie.