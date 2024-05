Erik ten Hag incasseert vernietigende sneer en ontvangt twee pijnlijke verwijten

Hugo Borst heeft in zijn column voor het Algemeen Dagblad uitgehaald naar Erik ten Hag wegens zijn interview bij Voetbal International. Borst zag de trainer van Manchester United een aantal opmerkelijke uitspraken doen over een collega-trainer van hem: Arne Slot.

Ten Hag ging onlangs uitgebreid in gesprek met Voetbal International en in dit interview kwam ook de titelstrijd tussen Feyenoord en PSV ter sprake. Ten Hag gaf aan onder de indruk te zijn van de prestatie van de Eindhovenaren, maar vond de complimenten aan het adres van Feyenoord voor het afgelopen seizoen wat overdreven. Een aparte reactie van Ten Hag in de richting van Slot, zo stelt Borst althans in zijn column voor het AD.

"Ten Hag heeft ook echt een nare kant, blijkt dit weekend", begint Borst op harde en zeer duidelijke toon. "Er openbaart zich een eigenschap die hij echt zou moeten onderdrukken. Stel dat wát je beweert klopt, waarom zou je het als collega-trainer openlijk zeggen over Arne Slot, die ook naar Engeland komt?", vraagt de columnist zich af. Ten Hag gaf ook aan dat Slot bij Liverpool in een beter vaarwater terecht komt qua selectie en structuur binnen de club: "Weer excuses. Een beetje jaloers", vindt Borst.



De journalist had het passender gevonden als de coach van Manchester United zich op een andere manier had uitgelaten in de richting van Slot: "Ten Hag had ook kunnen zeggen: 'Arne Slot heeft met aanzienlijke minder financiële armslag dan ik bij Ajax had, Feyenoord drie keer opgebouwd. Altijd dominant voetbal gespeeld. Hoofdprijzen gewonnen. Het humeur van Feyenoord-supporters structureel verbeterd. Dat vind ik geweldig knap.' Heb ik Peter Bosz trouwens ook nergens horen zeggen", voegt Borst toe. "Het valt kennelijk niet mee om jaloezie om te buigen naar bewondering," besluit de columnist.