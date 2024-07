Slot licht toe waarom Liverpool deze zomer nog geen versterkingen haalde

Arne Slot maakt zich nog geen zorgen over het feit dat Liverpool nog geen spelers heeft aangetrokken deze zomer. De keuzeheer wil eerst ontdekken hoe het team dat hij heeft overgenomen ervoor staat, wat lastig is door de late vakanties in verband met interlandverplichtingen.

“Dat is een van de redenen dat we nog niemand hebben aangetrokken”, antwoordt Slot op een persconferentie wanneer gevraagd of hij eerst wil bekijken hoe zijn team ervoor staat. “Ik wil het team eerst bestuderen, maar dat is lastig omdat de meesten hier nog niet zijn.” Veel spelers van Liverpool waren tot laat actief op de internationale toernooien, waardoor ze pas daarna op vakantie konden.

Toch is dat volgens Slot niet de enige reden waarom Liverpool nog geen versterkingen heeft gehaald. “Als je een goed team overneemt, is het niet zo makkelijk om spelers te vinden die van hetzelfde niveau of beter zijn. Daarnaast moeten ze ook nog beschikbaar zijn. Maar daar werken we heel hard aan en Richard Hughes (sportief directeur van Liverpool, red.) houdt me op de hoogte. Als er nieuws is, zullen we dat melden. Maar we hebben al een goed team waar ik erg blij mee ben.”

Hoe dan ook gaat de keuzeheer er wel vanuit dat er deze zomer versterkingen worden gedaan. “Het zou voor iedereen een verrassing zijn als wij geen spelers halen, denk ik”, geeft Slot aan. “Uiteindelijk zal dat dus wel gebeuren. Maar voor nu wachten we op spelers die terugkeren en op de juiste spelers om te contracteren.”

