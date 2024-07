‘Slot raakt gecharmeerd en dwarsboomt transferplannen PSV’

PSV hoeft voorlopig niet te rekenen op , zo weet The Athletic. De 22-jarige verdediger maakt tijdens de trainingen van Liverpool indruk op nieuwe trainer Arne Slot, die hem graag in de voorbereiding aan het werk wil zien.

Volgens het medium heeft Liverpool al aanbiedingen van Mainz en Wolfsburg ontvangen voor Van den Berg, maar zijn deze resoluut weer van tafel geveegd. De reden hiervoor is Slot, die tijdens de eerste trainingen onder de indruk is geraakt van de verdediger. De keuzeheer wil hem graag een kans geven in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

In Eindhoven hopen ze Van den Berg te strikken als de vervanger van André Ramalho, die deze zomer uit zijn contract liep bij PSV. Daar zal de clubleiding wel diep voor in de buidel moeten tasten. Volgens Liverpool vertegenwoordigt de Nederlander een waarde van twintig miljoen pond (omgerekend 23,6 miljoen euro).

Een andere reden voor Slot om Van den Berg nog niet te laten vertrekken, is het feit dat hij meerdere centrale verdedigers pas laat in de voorbereiding terug zal krijgen. Virgil van Dijk, Joe Gomez en Ibrahima Konaté zijn namelijk nog actief op het Europees Kampioenschap en zullen eerst vrij krijgen voor ze aansluiten bij de selectie.

