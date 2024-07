Enorme plottwist: 'Transfer Mazraoui op het laatste moment geklapt'

is tóch niet op weg naar West Ham United, meldt transferjournalist Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De oud-Ajacied leek hard op weg van Bayern München naar The Hammers nadat beide clubs gisteren (donderdag) een akkoord bereikten en ook de speler in vergaande onderhandelingen was over de persoonlijke voorwaarden, maar West Ham heeft de gesprekken nu afgebroken. Het Manchester United van Erik ten Hag lijkt te profiteren van de nieuwste ontwikkelingen.

Mazraoui mag deze zomer na twee jaar vertrekken bij Bayern en leek in eerste instantie hard op weg naar een hereniging met Ten Hag in Manchester. In de loop van de week werd echter duidelijk dat West Ham de beste papieren had, helemaal nadat de club gisteren (donderdag) overeenstemming bereikte met Bayern over een transfersom van 15,5 miljoen euro, die door bonussen met nog eens 4 miljoen zou kunnen oplopen. Het wachten was alleen nog op een persoonlijk akkoord, maar dat leek donderdag niet ver weg.

Afgaande op de informatie van Plettenberg is de deal echter alsnog geklapt. "Er is geen overeenstemming met de zaakwaarnemer bereikt. Hoewel er een akkoord lag tussen de clubs en met de speler, heeft West Ham de onderhandelingen afgebroken", schrijft de transferjournalist. Manchester United lijkt nu de lachende derde te gaan worden: "Zij zijn nu aan het pushen om Mazraoui aan te trekken", schrijft Plettenberg, die daaraan toevoegt dat de gesprekken tussen United en Mazraoui zich inmiddels in een gevorderd stadium zouden bevinden.

Mocht het alsnog tot een overstap van Mazraoui naar Old Trafford komen, dan lijkt dat de doodsteek voor de geruchten over Denzel Dumfries. Doordat United naast Mazraoui leek te gaan grijpen, schakelde de club donderdag door naar de Oranje-international. Er zouden zelfs al voorzichtige gesprekken hebben plaatsgevonden over een ruildeal met Internazionale, waarbij Aaron Wan-Bissaka de omgekeerde weg zou bewandelen.

