Roy Keane vernedert Jill Scott live op tv met ontzettend nare opmerking over uiterlijk

Roy Keane is in de podcast Stick To Football ongenadig hard uit de hoek gekomen tegen collega Jill Scott. De flamboyante analist en oud-voetballer van Manchester United reageerde met een venijnige opmerking toen Scott hem vroeg ‘of hij zijn make-upafspraak gemist had’.

Stick To Football is een populaire podcast in Engeland die rondom het EK live op televisie wordt uitgezonden door ITV1. Recent schoof Scott, oud-speelster van onder meer Manchester City en de Engelse damesploeg, aan bij Keane, Gary Neville en Ian Wright. De aflevering van de podcast begon met een speldenprikje van Scott aan het adres van Keane: “Heb je je make-upafspraak gemist?”, vroeg de oud-voetbalster.

Keane kwam vervolgens fel uit de hoek: “Jij hebt twee uur in de make-up gezeten en ik kan je zeggen: het maakt geen enkel verschil.” De opmerking van de Ier zorgde voor hilariteit aan tafel bij Neville en Wright. Scott zelf kon haar lach ook niet onderdrukken.

Keane excuseerde zich vervolgens uit zichzelf bij Scott: “Sorry, Jill.” Scott reageerde sportief: “Ik zou dat als een compliment op kunnen vatten, omdat ik naturel ben.” Neville nam het vervolgens op voor Scott: “Natuurlijke schoonheid. Je had initieel al geen make-up nodig.”

Enkele dagen later blikt Scott op in The Chris Moyles Show op Radio X terug op het moment. “We zitten daar letterlijk als vrienden. We lachen en praten over voetbal, dus ik geniet ervan. Om eerlijk te zijn: dat was niet eens het grofste wat hij heeft gezegd. Het verspreidde zich echter op social media. Ik had zoiets van: dit is aardig voor zijn doen!”

