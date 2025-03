Bondscoach Tuchel heeft één ding aan te merken op Jude Bellingham

moet volgens zijn bondscoach Thomas Tuchel werken aan zijn discipline, als het aankomt op energieverdeling. De Real Madrid-ster had een aandeel in de winstpartij van Engeland tegen Albanië, maar kan volgens Tuchel nóg belangrijker zijn.

Engeland won vrijdag met 2-0 van Albanië in de eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks richting het wereldkampioenschap in Noord-Amerika van 2026. Bellingham was belangrijk met een assist op Myles Lewis-Skelly voor de 1-0. Overigens viel Jordan Henderson later die wedstrijd nog in.

In aanloop naar de volgende wedstrijd tegen Letland, gaf Tuchel een persconferentie. Daarin had hij wel iets aan te merken op zijn sterspeler: “Hij wil altijd alles geven, maar we moeten hem helpen wat structuur aan te brengen." De Duitser stelt dat Bellingham wat ‘spaarzamer en gedisciplineerder’ met zijn energie om moet gaan, om er zo op belangrijke momenten nóg meer te kunnen zijn.

Toch ziet Tuchel in deze eigenschap niet alleen een nadeel: “Je ziet aan hem dat hij de honger en de wil heeft om te winnen. Ik denk dat hij die honger zal blijven behouden en zal leren met zijn emoties om te gaan. Het is goed om hem erbij te hebben zoals hij is. We willen het beste uit hem halen omdat hij een dragende speler is.”

