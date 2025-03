Er wordt nú al een 'luxeprobleem' voorzien voor Koeman: 'Een voorbeeld, zijn status is groot'

Het Nederlands elftal hoopt zich zondagavond in Valencia ten koste van Spanje nog te verzekeren van een plek bij de laatste vier van de Nations League, maar de NOS kijkt alvast verder vooruit en voorziet nu al een ‘luxeprobleem’ voor Ronald Koeman op de lange termijn. startte donderdag in de heenwedstrijd tegen Spanje als rechtsbuiten en was misschien wel de absolute uitblinker bij Oranje. Maar hoe moet dat als er tijdens de volgende interlandperiode weer bij is?

Lang werd er door de buitenwacht geroepen om Frimpong en eind oktober 2023 maakte hij dan eindelijk zijn debuut voor het Nederlands elftal. Maar het duurde vervolgens even voordat hij ook in de nationale ploeg hoge ogen gooide. Niet als wingback, maar als rechtsbuiten speelde Frimpong in de aanloop naar het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland een sterke partij tegen Canada. Zijn optreden in die oefenwedstrijd bleek niet voldoende voor een basisplaats op het eindtoernooi. Koeman hield op de rechtsbackpositie vast aan Dumfries en voorin bleef Xavi Simons het vertrouwen houden. Frimpong had in de tweede groepswedstrijd tegen Frankrijk weliswaar een basisplaats, maar vormde met Dumfries geen al te succesvol duo.

Dumfries is er deze week vanwege een blessure niet bij. Frimpong verscheen donderdagavond tegen Spanje als rechtsbuiten aan de aftrap. Hij speelde zijn directe opponent Marc Cucurella bij vlagen op een hoopje en verzorgde de assist voor de 2-1 van Tijjani Reijnders. “Veel, zo niet alle ogen waren donderdagavond gericht op Lamine Yamal, het Spaanse wonderkind, bij Nederland - Spanje. Maar niet hij, maar Jeremie Frimpong stal de show op de vleugels”, zo schrijft de NOS zaterdagmorgen. “Een luxeprobleem op de lange termijn dreigt voor Ronald Koeman, maar voor nu moet Oranje het er maar van nemen.” De NOS doelt daarmee op de concurrentiestrijd tussen Dumfries en Frimpong. Dumfries is al jaren onomstreden in het Nederlands elftal, maar Frimpong timmert inmiddels al een tijdje aan de weg.

Frimpong vormt goed koppeltje met Geertruida

In de groepswedstrijd tegen Frankrijk op het EK stelde Koeman zowel Dumfries als Frimpong op. “Maar dat liep minder dan gehoopt. De twee roadrunners vol aanvalsdrang liepen te vaak in elkaars baan”, zo klinkt het. Koeman riep zowel Dumfries als Frimpong op voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Dumfries kwam zondagavond nog in actie namens Internazionale, maar moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. Een dag later bleek dat hij niet fit genoeg was om voor Oranje in actie te komen. “Was Dumfries nu niet geblesseerd geweest, had Koeman dan tegen Spanje opnieuw gekozen voor een flank met Dumfries en Frimpong samen? We zullen het nooit weten. Feit is wel dat Frimpong met Lutsharel Geertruida, die het in tegenstelling tot Dumfries niet moet hebben van het opstomen aan de zijkant, kon excelleren. Koeman denkt vaak in koppeltjes en dat koppeltje werkte, zoals eerder ook al in de 4-0 tegen Canada”, zo stelt de NOS.

Maar durft Koeman het aan om Dumfries uit zijn elftal te halen? Dumfries is al jaren onomstreden en erg belangrijk voor Oranje. Met liefst drie doelpunten en een assist had hij nog een groot aandeel in het bereiken van de kwartfinales van de Nations League. “Een voorbeeld, met zijn enorme drive en karakter. Iemand die je niet snel uit je elftal haalt. Zijn status (63 interlands) is groot”, zo schrijft de NOS dan ook. “Het duo Dumfries-Frimpong is nooit helemaal uit het hoofd van Koeman gegaan. Hij gelooft nog steeds dat zij samen kunnen spelen, al lijken ze in hun spel behoorlijk op elkaar. Met name tegen sterke landen, waar Oranje soms wordt teruggedrongen, ligt er ruimte in de tegenaanval en dan kan het lonen om de kaart Frimpong te spelen. En staat hij tegenover een aanvallende back, dan heeft hij ook de kwaliteiten en het loopvermogen om diegene te verdedigen.”

Een potentieel luxeprobleem dus voor Koeman. “Zijn luxeprobleem kan, dankzij de afwezigheid van Dumfries, nog even vooruit worden geschoven. Koeman lijkt wel gek als hij zondagavond in Valencia, bij de return, Frimpong niet opnieuw rechtsvoorin zet”, zo klinkt het.

