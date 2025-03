'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje'

Valentijn Driessen moest bij het zien van in de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Spanje (2-2) denken aan Royston Drenthe. Dat zegt de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick-Off. Daarin buigen Driessen en Mike Verweij zich over de vraag of Frimpong het niveau van Real Madrid aan zou kunnen.

Frimpong speelde tegen de regerend Europees Kampioen zijn elfde interland en maakte in De Kuip een uitstekende indruk. Vlak na rust fungeerde de rechter wingback van Bayer Leverkusen, die in het 4-3-3-systeem van bondscoach Ronald Koeman als rechtsbuiten werd opgesteld, als aangever bij de 2-1 van de voet van Tijjani Reijnders.

Kick-Off-presentator Pim Sedee vraagt aan Driessen en Verweij of Frimpong tegen Spanje heeft laten zien dat hij het niveau van Real Madrid aankan. "Als hij het niveau haalt dat hij gisteren haalde, dan zonder meer", aldus Verweij. "En dit was natuurlijk wel hét moment om die belangstelling nog wat serieuzer te laten worden. Als je zo goed speelt tegen Spanje, dan kom je wel in beeld. Dat was hij al, maar dan kom je nog nadrukkelijker in beeld."

"Bij mij komt een beetje het gevoel van Royston Drenthe naar boven", reageert Driessen. "Hij heeft wel veel meer gedaan, maar hij is een beetje dat type voetballer. Druistig. Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje." Verweij herinnert zijn collega even aan de assist op Reijnders, niet bepaald een 'druistig' moment van Frimpong. "Nee, daar was duidelijk over gesproken", zegt Driessen. Verweij vindt dat Driessen Frimpong afdoet als 'een of andere blinde die je elke zondagochtend ook op de amateurvelden ziet'. "Nee", reageert Driessen, "maar bij Real Madrid heb je veel minder ruimte. Wel meer dan bij Barcelona, maar hij heeft gewoon ruimte nodig."

'Dumfries is als back beter dan Frimpong'

De 'pech' van Frimpong is dat hij bij zijn club enorm rendeert als gevolg van het systeem met drie centrale verdedigers en twee 'hoge' wingbacks. Het Nederlands elftal heeft het afgelopen jaar juist afscheid genomen van die formatie. "Qua positie is het een beetje lastig, het is niet een klassieke aanvaller. Misschien dat hij als vleugelverdediger beter tot zijn recht komt", oppert Sedee. Driessen reageert: "Dat is weer net te ver voor hem, het Nederlands elftal heeft daar Dumfries voor. Die vind ik beter, ik zag dat hij tot gisteren ook de topscorer van Nederland in de Nations League was. Frimpong zit net tussen rechtsback en rechtshalf in, die dan de ruimte moet hebben om rechtsvoor te worden."

