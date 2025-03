Spaanse pers ziet nóg een rode kaart die gegeven had kunnen worden

is goed weggekomen in de wedstrijd tussen Nederland en Spanje, zo wordt ook erkend in de Spaanse pers. De verdediger ontsnapte aan een rode kaart na een forse tackle op . Scheidsrechter Glenn Nyberg opteerde voor een gele kaart.

Huijsen kwam in de eerste helft binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Pau Cubarsí. Vanaf zijn entree werd hij bij ieder balcontact uitgefloten door het publiek in De Kuip. Na een kwartier spelen in de tweede helft nam de hectiek rondom Huijsen verder toe, toen de centrumverdediger halverwege de eigen helft een harde tackle inzette op Kluivert. De overtreding van de stopper zorgde meteen voor tumult in het stadion en leverde hem uiteindelijk een gele kaart op.

Eduardo Iturralde González, een voormalig Spaans scheidsrechter die zelf driemaal El Clásico floot, erkent in gesprek met AS dat Huijsen goed wegkwam. “Het scheelt heel, heel weinig. Dit is zo’n situatie waarin de scheidsrechter rood moet geven als hij vindt dat er sprake is van een buitensporige tackle. En als hij dat doet, kunnen wij niet roepen dat het een fout is.”

De krant Marca laat ook doorschemeren dat Huijsen zich gelukkig mocht prijzen. “Een gele kaart voor Huijsen, die veel te laat is bij Kluivert en hem met een enorme impact raakt. Het zijn nota bene ploeggenoten bij Bournemouth.” Waar Spanje ontsnapte aan rood, werd Jorrel Hato bij Oranje wel meteen weggestuurd na een tackle op Robin Le Normand.

Spanje verrast door uitfluiten Dean Huijsen

Overigens is het Spanje ook niet ontgaan dat Huijsen werd uitgefloten door de Oranje-fans. “Dean Huijsen is geboren in Nederland, maar verhuisde op zijn vijfde naar Málaga. Hij is Spaanser dan wij!", riep journalist Fernando Burgos bij Onda Cero. De krant Mundo Deportivo benadrukt ook dat Huijsen een groot deel van zijn leven in Spanje doorbracht. “Hij koos voor Spanje, omdat hij daar als persoon meer is gevormd dan waar dan ook. De fans in De Kuip vergaven hem die keuze niet.”

