Kraakheldere boodschap voor KNVB: 'Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen...'

is ervan overtuigd dat hij geen spijt gaat krijgen van zijn beslissing om voor het Spaanse nationale team uit te komen. Zelfs niet als hij nooit meer wordt opgeroepen door het Zuid-Europese land. De negentienjarige verdediger van AFC Bournemouth, die ook voor het Nederlands elftal had kunnen uitkomen, kan in de komende interlandperiode zijn debuut maken voor La Furia Roja.

Huijsen werd geboren in Nederland, maar verkaste op vijfjarige leeftijd van Amsterdam naar Málaga. Hij woonde tot zijn zestiende in Spanje, waarna hij werd opgenomen in de jeugdopleiding van Juventus. Huijsen beschikt over zowel de Nederlandse als de Spaanse nationaliteit, maar koos in 2024 voor een interlandcarrière bij Spanje.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Timber lyrisch over Oranje-ploeggenoot: 'Bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden'

Door de blessure van Iñigo Martínez werd Huijsen alsnog opgeroepen door bondscoach Luis de la Fuente. Een pikant debuut lonkt daarmee voor de jonge verdediger, aangezien Spanje het deze week tweemaal opneemt tegen het Nederlands elftal. "Ik voel me Spaans, Spanje is mijn thuis", verduidelijkt de 1.97 meter lange verdediger tegenover The Athletic.

LEES OOK: Koeman reageert op suggestie om te verliezen van Spanje voor makkelijkere WK-kwalificatie

"Ook als ik niet opgeroepen word, blijf ik Spaans", vervolgt Huijsen, die ook een duidelijke boodschap heeft voor KNVB-directeur Nigel de Jong en bondscoach Ronald Koeman. "Zelfs als ze me de komende twintig jaar niet oproepen, blijf ik Spaans. Het kan me niet schelen. Ik wil voor Spanje spelen. Hopelijk kan ik debuteren tegen Oranje."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig Oranje-international gaf Van Gaal vuistslag in het gezicht

Een tienvoudig international van Oranje blikt terug: "Wie denk je wel niet dat je bent, riep Van Gaal."