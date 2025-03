Koeman reageert op suggestie om te verliezen van Spanje voor makkelijkere WK-kwalificatie

Ronald Koeman vindt het gek dat de loting voor de WK-kwalificatie gekoppeld is aan de Nations League. Het Nederlands elftal weet namelijk nog niet precies tegen wie het uitkomt in de Europese kwalificatie voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij winst tegen Spanje komt Oranje namelijk in een hele andere poule terecht dan bij een nederlaag.

De loting voor de WK-kwalificatie werd op 13 december 2024 verricht. Voor alle UEFA-landen gaat deze kwalificatie komend weekend van start, behalve voor de ploegen die nog strijden in de Nations League. Zodoende zitten Nederland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië, Portugal en Denemarken nog in de wachtkamer wat betreft hun opponenten in de WK-kwalificatie. Er werd namelijk geloot met 'winnaar Spanje - Nederland' en 'verliezer Spanje - Nederland'.

Voor het Nederlands elftal zijn er momenteel twee mogelijke routes richting het WK. Bij een overwinning tegen Spanje wordt het Nederlands ingedeeld in groep E bij Turkije, Georgië, en Bulgarije. Verliezen Koeman en de zijnen van de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente, dan komt het in groep G met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Alleen al op basis van de huidige FIFA-ranking valt te concluderen dat Groep G overduidelijk een makkelijkere route naar het WK 2026 is dan groep E.

Koeman wil het liefste Spanje uitschakelen

De WK-kwalificatie komt ook ter sprake bij de persconferentie van Koeman in aanloop naar het duel met Spanje. "Je wil elke wedstrijd natuurlijk winnen, maar is het gek om te weten dat als je verliest dat je dan in een andere poule voor de WK-kwalificatie komt? Of vind je dat niet gek?", vraagt verslaggever Noa Vahle aan de bondscoach.

"Ja, aan de ene kant wel", begint Koeman zijn reactie. "Ik ben het er wel mee eens dat je in de poule van vijf misschien, maar ja wat is de werkelijkheid, iets makkelijker kunt plaatsen voor het WK. Aan de andere leeft hij bij ons ook wel om, juist nu, tegen Spanje een prestatie te leveren om ze uit te schakelen. Als ik mag kiezen, dan het liefste dat", besluit de bondscoach vastberaden.

