Waarom een nederlaag tegen Spanje niet vervelend is voor Oranje

Voor het Nederlands elftal is het paradoxaal genoeg helemaal niet ongunstig om als verliezer uit de bus te komen in het tweeluik met Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De route naar een ticket voor voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt daardoor op papier een stuk gemakkelijker. Hoe dat zit? FCUpdate heeft het voor je uitgezocht.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt deze week het tweeluik tegen Spanje in de kwartfinales van de Nations League. De heenwedstrijd is donderdagavond om 20.45 uur in De Kuip, waarna de return drie dagen later in Estadio Mestalla wordt afgewerkt, ook om 20.45 uur. De winnaar van deze dubbele ontmoeting plaatst zich voor de Final Four, terwijl het voor de verliezer einde oefening is in de vierde editie van dit voetbalkampioenschap. De wedstrijden tegen La Furia Roja hebben ook invloed op de WK-kwalificatie voor het eindtoernooi in 2026. Daarvoor moeten we even terug in de tijd.

Het is namelijk alweer even geleden dat er is geloot voor de Europese WK-kwalificatie (13 december 2024), die voor alle UEFA-landen komend weekend van start gaat. Voor ploegen die nog strijden in de Nations League gaat deze pas in juni of september van start. Door dat toernooi zitten Nederland, Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië, Portugal en Denemarken nog in de wachtkamer wat betreft hun opponenten in de WK-kwalificatie. Er werd namelijk geloot met 'winnaar Spanje - Nederland' en 'verliezer Spanje - Nederland'.

Het zorgde ervoor dat er voor Oranje op dit moment twee mogelijke routes heeft richting het WK. Bij een overwinning tegen Spanje wordt het Nederlands ingedeeld in groep E bij Turkije, Georgië, en Bulgarije. Verliezen Koeman en de zijnen van de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente, dan komt het in groep G met Polen, Finland, Litouwen en Malta. Nemen we een kijkje op de huidige FIFA-ranking, dan is overduidelijk dat groep G een makkelijkere route naar het WK 2026 is dan groep E.

Vergelijking poules op basis van FIFA-ranking

Groep E Plaats FIFA-ranking

Groep G

Plaats FIFA-ranking

Turkije 28 Polen 35 Georgië 68 Finland 69 Bulgarije 82 Litouwen 142 Malta 168

Niet alleen als je kijkt op basis van de FIFA-ranking is groep G relatief gezien makkelijker dan groep E, dat is ook het geval als je kijkt naar bijvoorbeeld de prestaties op het EK. In groep E zitten Georgië en Turkije, die allebei de knock-outfase van het eindtoernooi in Duitsland wisten te halen. Georgië werd derde in een poule met Portugal, Turkije en Tsjechië en werd in de achtste finales uitgeschakeld door de latere Europees kampioen Spanje. Turkije werd tweede in diezelfde poule en wist vervolgens in de achtste finales Oostenrijk uit te schakelen, waarna in de kwartfinale een nipte 2-1 nederlaag werd geleden tegen het Nederlands elftal.

In groep G zit slechts één ploeg die deelnam aan het EK afgelopen zomer, en dat is Polen. De ploeg van onder meer topspits Robert Lewandowski zat bij Oranje in de poule, samen met Frankrijk en Oostenrijk. Beide ploegen stonden in de eerste wedstrijd tegenover elkaar en die ontmoeting werd met 1-2 geworden door Nederland. Via Adam Buksa kwam Polen op voorsprong, waarna Cody Gakpo er nog voor rust 1-1 van maakte. Een paar minuten voor tijd maakte Wout Weghorst de verlossende 1-2 voor Oranje. Polen eindigde met één punt als laatste in de poule. Finland, Litouwen en Malta waren alle drie geen deelnemer op het eindtoernooi.

Spanje favoriet tegen Nederland

Als Europees kampioen is Spanje natuurlijk de torenhoge favoriet tegen het Nederlands elftal. De ploeg van De la Fuente is al bijna een jaar ongeslagen en leed de laatste nederlaag op 22 maart 2024 in de oefenwedstrijd tegen Colombia (0-1). Koeman zelf beseft ook dat het Zuid-Europese land de grote favoriet is om de Final Four van de Nations League te bereiken. "Spanje is het beste Europese land van de laatste jaren. Het wordt een uitdaging", aldus de bondscoach, die op de persconferentie liet weten ook kansen te zien. "Maar we zijn niet kansloos. We hebben de kwaliteiten om van Spanje te winnen. We moeten stabieler spelen dan in de laatste wedstrijden. Alles moet kloppen. En ja, dan heb ik het gevoel dat we ons kunnen meten met Spanje. In het voetbal wint de favoriet niet altijd."

Bovendien is de onderlinge balans tussen Nederland en Spanje in het voordeel van Oranje. Het Nederlands elftal won namelijk vaker van de Spanjaarden dan andersom. In het verleden speelden beide ploegen dertien maal tegen elkaar, waarvan vijf keer in een officiële ontmoeting. Nederland won zes van die wedstrijden, Spanje won er vijf en tweemaal eindigde het duel in een gelijkspel. Kijk je naar de officiële wedstrijden, dan is de balans licht in het voordeel van Spanje. Op de Olympische Spelen in 1920 verloor Nederland met 1-3, waarna er voor de EK-kwalificatie in 1983 eenmaal werd verloren (1-0) en een keer werd gewonnen (2-1). De andere twee officiële wedstrijden zijn wat recenter. Zo ging Oranje in 2010, in de WK-finale, met 1-0 onderuit tegen La Furia Roja. Vier jaar later op het WK 2014 volgde er revanche voor Nederland, toen Spanje met 1-5 werd vernederd.

