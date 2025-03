Koeman wordt gebeld door zaakwaarnemer van international die sinds het EK ontbreekt

Ronald Koeman heeft contact gehad met de zaakwaarnemer van . Dat vertelt hij tijdens de persconferentie in aanloop naar de Nations League-ontmoetingen met Spanje. De buitenspeler is niet meer opgeroepen, omdat hij sinds september in de Saudi League speelt. Daarna zouden er woorden gevallen zijn, waarvan Koeman zich afvraagt 'of dat zo moest'.

Oranje-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International vraagt Koeman tijdens de persconferentie of hij getwijfeld heeft aan het selecteren van Bergwijn, die over ‘uitstekende statistieken’ beschikt in de Saudische competitie. Koeman antwoordt resoluut: “Nee. Hij moet wachten tot de volgende bondscoach, heeft hij toch gezegd?”

“Zijn zaakwaarnemer heeft me gebeld”, gaat Koeman verder. “Die vroeg mij of er eventueel nog (een oproep in zit, red.) Ik zei: ‘Dan moet hij toch de telefoon pakken.’” Koeman geeft later aan dat een belletje van Bergwijn niet per se een opening biedt. Koeman maakte in september al bekend dat ‘het boek dicht is’ voor Bergwijn, na zijn transfer naar Al-Ittihad.

De bondscoach vertelt over zijn relatie met Bergwijn: "Ik ben altijd goed met hem geweest. Er is wat gebeurd, ik heb wat gezegd. Dan kun je je afvragen of dat zo moest. En hij heeft ook iets gezegd. Dat was iets meer dan ik zei." Koeman lijkt excuses te willen voor uitspraken van Bergwijn: "Als hij vindt dat het anders moet, dan moet hij me eerst bellen. Dan kunnen we erover praten."

