Ronald Koeman geeft uitleg over verrassende selectie Youri Baas

Ronald Koeman legt in de persconferentie in aanloop naar de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Spanje uit waarom hij heeft geselecteerd als vervanger van . Het selecteren van Baas roept vragen op, omdat de jongeling op een nogal andere positie speelt dan Dumfries.

Jarige Baas

Koeman heeft Baas geselecteerd als vervanger van Dumfries, op de dag dat de Ajacied 22 jaar is geworden. Of het een cadeau voor de verdediger is? “Ik wist het niet”, geeft Koeman op de persconferentie toe met een grote glimlach. “Ik zag het vanochtend. Toen stond ineens zijn verjaardag erbij toen hij bij de groep was.”

Waarom Baas?

Koeman wordt gevraagd waarom er een centrale verdediger is opgeroepen als vervanger van Dumfries, gezien die sinds jaar en dag een rechtervleugelverdediger is. De bondscoach legt uit: “Dat was een keuze, Denzel valt af. We hebben natuurlijk met de blessures van Nathan Aké, Mickey van de Ven, Stefan de Vrij, Quilindschy Hartman, die ook nog linksbenig is, behoefte - vond ik - aan een linksbenige speler.”

Koeman legt uit waarom hij bij de zoektocht naar een linksbenige verdediger bij Baas is uitgekomen: “Dan kijk je verder en dan kijk je ook naar Jong Oranje. Dan kijk je naar een jonge speler die het in mijn optiek prima doet bij Ajax. Op de positie van Denzel hebben we Timber, Geertruida, Frimpong eventueel nog.” De rechtsbackpositie is volgens Koeman ‘goed in te vullen’.

