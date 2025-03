Koeman ziet Dumfries afhaken: Wieffer en nóg een Ajax-speler melden zich bij Oranje

Ronald Koeman kan in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League geen beroep doen op . De vleugelverdediger viel zondagavond geblesseerd uit tijdens Atalanta Bergamo - Internazionale en kan daarom niet in actie komen voor het Nederlands elftal. Koeman heeft als vervanger bij de selectie gehaald. De bondscoach heeft ook opgeroepen. De uitverkiezing van laatstgenoemde houdt verband met Frenkie de Jong, die zondagavond wegens ziekte niet inzetbaar was bij FC Barcelona.

Dumfries had zondagavond nog wel een basisplaats bij Internazionale, maar moest zich in de tweede helft noodgedwongen laten vervangen. Na medisch onderzoek is gebleken dat hij deze week niet in actie kan komen voor het Nederlands elftal. Met Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida had Koeman al twee opties voor de rechtsbackpositie achter de hand. Dat verklaart mogelijk ook waarom hij geen één-op-één vervanger van Dumfries bij de selectie heeft gehaald, maar heeft gekozen voor een ander type verdediger. De keuze is dus gevallen op Baas. Hij beleeft een sterk seizoen bij Ajax. Baas had zich in eerste instantie moeten melden bij Jong Oranje, maar sluit maandag dus aan bij het Nederlands elftal.

Dat geldt ook voor Wieffer. De controlerende middenvelder, die na het afgelopen seizoen de overstap maakte van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion, behoorde in eerste instantie niet tot de selectie voor de duels met Spanje. Wieffer maakte in november wel deel uit van de spelersgroep voor de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. Hij kwam tegen zowel Hongarije als Bosnië-Herzegovina in actie en had op bezoek in Bosnië-Herzegovina zelfs een basisplaats. Wieffer is nu door Koeman bij de groep gehaald als mogelijke vervanger van De Jong. De controleur van FC Barcelona meldt zich maandag wel ‘gewoon’ in Zeist, maar laat de eerste training schieten. De Jong moest het duel met Atlético Madrid wegens ziekte aan zich voorbij laten gaan en lijkt nog niet helemaal hersteld.

Het Nederlands elftal speelt donderdagavond de eerste wedstrijd tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De regerend Europees kampioen is dan te gast in De Kuip. Het treffen begint om 20.45 uur. Drie dagen later staat de return op het programma in Mestalla, het stadion van Valencia. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finaleronde van de Nations League, die in juni plaatsvindt. Daarin wordt gestreden om de eindzege. Oranje deed twee keer eerder mee aan de Final Four van dit toernooi. In 2019 verloor het de finale van Portugal (1-0), in 2023 ging het in de halve finale ten onder tegen Kroatië (2-4). Ook de strijd om de derde plak tegen Italië resulteerde in een nederlaag (2-3).

Dit is nu de selectie van het Nederlands elftal:

Doelmannen: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Virgil van Dijk (Liverpool), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Youri Baas, Jorrel Hato (beiden Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United).

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kenneth Taylor (Ajax), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (AFC Bournemouth), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians), Xavi Simons (RB Leipzig).

🔶 Mats Wieffer & Youri Baas join Oranje's training camp in Zeist.



Denzel Dumfries will not join the squad, as he's unable to play due to an injury.#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/vay65YwjmZ — OnsOranje (@OnsOranje) March 17, 2025

